Schalke stattet nächstes U-19-Talent mit Profi-Vertrag aus

Gelsenkirchen. Nach Kerim Çalhanoğlu erhält ein weiterer Spieler, der vor dieser Saison von der TSG Hoffenheim gekommen ist, einen Profi-Vertrag auf Schalke.

Der FC Schalke 04 bastelt an seiner sportlichen Zukunft, die nun offensichtlich einen weiteren Baustein hat. Nach Informationen von Transfermarkt.de statten die Königsblauen den nächsten U-19-Spieler aus dem A-Junioren-Bundesliga-Team von Trainer Norbert Elgert mit einem Profi-Vertrag aus: Luca Campanile. Er soll ein Arbeitspapier bis 2023 erhalten.

Der rechte Verteidiger, der am 27. Februar 18 Jahre alt geworden ist und auch in der kommenden Saison noch als U-19-Spieler auflaufen könnte, ist vor dieser Saison gemeinsam mit Kerim Çalhanoğlu von der TSG 1899 Hoffenheim in die Knappenschmiede gewechselt.

Immer in der U-19-Startelf und immer durchgespielt

Die Çalhanoğlu-Geschichte ist bekannt: Der 18-Jährige hat längst einen Profi-Vertrag erhalten – bis 2024 – und kann inzwischen auf zwei Bundesliga-Spiele bei den Männern zurückblicken. Er hat Anfang März beim 0:0 gegen den FSV Mainz 05, als ihn Cheftrainer Dimitrios Grammozis etwas überraschend nominierte, sein Debüt gefeiert und auch

Luca Campanile, der Deutsch-Italiener, kann bislang auf fünf Einsätze im Schalker A-Junioren-Trikot zurückblicken. Dabei stand er im September und Oktober immer in der Startelf von Trainer Norbert Elgert und spielte auch immer 90 Minuten durch: in der Bundesliga, die inzwischen wegen der Corona-Pandemie pausiert, beim 1:0 gegen den 1. FC Köln, beim 2:1 beim Wuppertaler SV, beim 2:3 gegen Borussia Dortmund, beim 4:0 bei Fortuna Düsseldorf sowie beim 3:1 in der ersten Runde des DFB-Pokals der Junioren beim 1. FC Magdeburg.

Schmerzlich war für Luca Campanile die Niederlage im Revierderby am 18. Oktober, als er die 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund – mit dem dreimaligen BVB-Torschützen Youssoufa Moukoko – einleitete. Der war so missraten, dass Norbert Elgert sehr deutlich wurde. „Ein kapitaler Bock“, sagte der Schalker U-19-Cheftrainer damals der WAZ. (AHa)