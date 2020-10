Schalke muss vorerst auf Serdar und Fährmann verzichten

Gelsenkirchen. Ist das Verletzungspech zurück? Zwei Schalke-Spieler fallen vorerst aus. Ralf Fährmann und Suat Serdar hatten sich in Leipzig verletzt.

Bittere Nachricht für den FC Schalke 04: Der Fußball-Bundesligist muss auf Torwart Ralf Fährmann und Mittelfeldspieler Suat Serdar verzichten. Beide hatten sich bei der 0:4-Niederlage in Leipzig verletzt. Die genauen Diagnosen und Ausfallzeiten gaben die Schalker aber nicht bekannt - sie schrieben lediglich "auf unbestimmte Zeit".

Schalke: Serdar sagt DFB-Reise ab

Serdar plagt eine Verletzung am rechten Oberschenkel. Er musste sowohl beim 0:8 in München vor zwei Wochen als auch in Leipzig bereits während der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Der 23-Jährige konnte nicht zur Nationalmannschaft reisen.

Fährmann plagten bereits während der ersten Hälfte in Leipzig Schmerzen an den Adduktoren. Zur Pause ging er raus, für ihn kam Frederik Rönnow ins Spiel. Und der Däne dürfte den Stammplatz erst einmal behalten.

Intern werden die Schalker über diese muskulären Verletzungen noch reden. Denn sie hatten vor der Saison das komplette Athletiktrainerteam ausgetauscht, um das zu verhindern.