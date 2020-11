Schalke gegen BVB: Deshalb wird das U-23-Derby verschoben

Duisburg. Das Revierderby in der Regionalliga zwischen den U-23-Teams des FC Schalke 04 und von Borussia Dortmund wird nicht am 20. November stattfinden.

Das Revierderby in der Fußball-Regionalliga zwischen den U-23-Mannschaften des FC Schalke 04 und von Borussia Dortmund ist wieder verschoben werden. Die Partie, die für den 20. November ab 14 Uhr vorgesehen gewesen ist, also einen Freitagnachmittag, wird nun einen Tag später stattfinden: Anpfiff am 21. November (Samstag) wird um 13 Uhr im Parkstadion sein. Zweieinhalb Stunden später wird nebenan in der Veltins-Arena die Bundesliga-Begegnung zwischen den königsblauen Profis und dem VfL Wolfsburg ausgetragen.Schalke- Lichtblicke in der U 23 – auch für höhere Aufgaben

Wie kommt es zu dieser Verlegung? „Die beiden Vereine haben sich darauf geeinigt, auf den Samstag zurückzugehen“, sagt Wolfgang Jades, der Spielleiter der Regionalliga West. „Weil keine Zuschauer zugelassen werden dürfen, ist es ja auch kein Risikospiel mehr.“ Die Initiative zur Verlegung ist von den Dortmundern ausgegangen, und die Schalker haben zugestimmt.

Die U 23 des BVB empfängt am Samstag Rot-Weiß Oberhausen

Das bedeutet für das Team von Schalkes U-23-Trainer Torsten Fröhling, das am kommenden Wochenende in der 21er-Staffel frei hat, dass sich die Vorbereitungszeit auf das Spiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten um einen Tag verlängern wird.

Anders sieht es für die U 23 des BVB aus, die bis zum Revierderby noch zweimal ran muss. Zunächst empfängt die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen am kommenden Samstag (14. November, 14 Uhr) Rot-Weiß Oberhausen, ehe sie am Dienstag (17. November, 18 Uhr) zu ihrem Nachholspiel beim SV Lippstadt 08 fährt.

Auch die weiteren Nachholtermine der Regionalliga-Partien, die bislang wegen Corona ausgefallen sind, stehen fest: 18. November (Mittwoch, 18.30 Uhr): Borussia Mönchengladbach U 23 – Rot-Weiss Essen; 18. November (Mittwoch, 19.30 Uhr): TSV Alemannia Aachen – SC Fortuna Köln, VfB Homberg – SV Bergisch Gladbach, Wuppertaler SV – SV Straelen, SV Rödinghausen SC Wiedenbrück; 2. Dezember (Mittwoch, 19.30 Uhr): SC Wiedenbrück – Borussia Mönchengladbach U 23, Fortuna Düsseldorf U 23 – TSV Alemannia Aachen; 15. Dezember (Dienstag, 19.30 Uhr): SC Preußen Münster – TSV Alemannia Aachen; 16. Dezember (Mittwoch, 19.30 Uhr): SV Straelen – VfB Homberg, SV Bergisch Gladbach – Wuppertaler SV, Borussia Mönchengladbach U 23 – Bonner SC, Rot-Weiß Ahlen – SC Fortuna Köln; 22. Dezember (Dienstag, 19.30 Uhr): SV Rödinghausen – TSV Alemannia Aachen, Borussia Dortmund U 23 – Fortuna Düsseldorf U 23; 9. Januar (Samstag, 14 Uhr): SV Straelen – TSV Alemannia Aachen, Borussia Mönchengladbach U 23 – Borussia Dortmund U 23; 27. Januar (Mittwoch, 19.30 Uhr): Wuppertaler SV – TSV Alemannia Aachen. (AHa)