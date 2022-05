Leichtere Einreise nach Malaysia ab 1. Mai 2022

Kuala Lumpur. Weltweit werden die Corona-Reisebeschränkungen gelockert - auch in Malaysia.

Malaysia lockert ab dem 1. Mai die Einreiseregeln für zweifach Geimpfte. Touristen mit Impfnachweis müssen dann weder vor der Abreise noch nach der Ankunft in dem südostasiatischen Land einen Corona-Test machen. Das kündigte das Gesundheitsministerium in Kuala Lumpur am Mittwoch an.

Die Behörden hoffen, dadurch wieder mehr Urlauber ins Land zu locken. Erst vor vier Wochen hatte Malaysia nach mehr als zwei Jahren seine Grenzen wieder geöffnet - als eines der letzten Länder der Region. Jedoch sind bislang noch ein negativer PCR-Test vor der Abreise sowie ein negativer Antigen-Test innerhalb von 24 Stunden nach der Ankunft Voraussetzung für eine Einreise.

Sehr beliebt bei Urlaubern

Für teilweise Geimpfte oder Ungeimpfte gelten auch nach dem 1. Mai weiter strengere Regeln. Touristen wird empfohlen, sich vor Reiseantritt genau zu informieren.

Malaysia ist bei Urlaubern aus aller Welt beliebt. Die Malaiische Halbinsel und die Bundesstaaten Sarawak und Sabah auf Borneo bieten weiße Strände, exotische Natur und eine beeindruckende Unterwasserwelt. (dpa)

