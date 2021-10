Nicht nur der Karon Beach auf Phuket lädt dazu ein, der kalten Jahreszeit in Deutschland zu entkommen.

Öffnung angekündigt Was Thailand-Reisende wissen sollten

Bangkok Das Warten hat ein Ende: Thailand lässt bald geimpfte Urlauber aus ausgewählten Staaten ins Land - auch Deutsche. Noch stehen die genauen Regeln aber nicht fest. Viele Fragen sind derzeit offen.

Es ist eine gute Nachricht für Reisende, die dem kalten Winter entkommen wollen: Vollständig geimpfte Touristen aus fünf Ländern dürfen ab dem 1. November 2021 wieder quarantänefrei in Thailand Urlaub machen. Zu den auserwählten Staaten gehört neben Großbritannien, USA, China und Singapur auch Deutschland.

Noch gibt es allerdings eine gewisse Planungsunsicherheit: Zunächst soll zwei Monate lang - also bis zum 31. Dezember - getestet werden, wie die vorsichtige Öffnung funktioniert. Wahrscheinlich werden die Regeln dabei immer wieder angepasst und geändert. Was derzeit Stand der Dinge ist - und wie es aktuell in Thailand aussieht.

Was benötige ich für die Einreise nach Thailand?

Die genauen Regeln werden derzeit ausgearbeitet. Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hatte in der vergangenen Woche erklärt, Urlauber benötigten neben ihrem Impfpass einen PCR-Test vor Abreise und voraussichtlich einen zweiten bei der Ankunft in Thailand.

Bislang galt das komplizierte Verfahren des "Certificate of Entry" (CoE), mit dem Reisende bei thailändischen Botschaften oder Konsulaten die Einreise beantragen mussten. Bald könnte es durch einen sogenannten digitalen "Thailand-Pass" ersetzt werden. Auch hierzu sind noch keine Details bekannt.

Bislang ebenfalls nötig war der Nachweis einer Krankenversicherung mit Deckungssumme von mindestens 100 000 US-Dollar, die auch Behandlungen von Covid-19 abdeckt. Ob diese weiter erforderlich sein wird, ist auch noch nicht klar. Hier ist es ratsam, die jeweils aktuellen Reiseregelungen auf der Webseite der thailändischen Auslandsvertretung in Deutschland zu verfolgen.

Gibt es überhaupt schon wieder viele Flugverbindungen?

Ja, die meisten großen Airlines fliegen wieder nach Thailand. Auch die Lufthansa bietet wieder mehrere Verbindungen täglich etwa von Frankfurt und München nach Bangkok an - allerdings nicht nonstop. Nötig ist mindestens ein Zwischenstopp. Lufthansa arbeitet hier mit den Schwester-Airlines Swiss und Austrian Airlines zusammen. Auch KLM fliegt mehrmals täglich über Amsterdam nach Bangkok.

Nach Phuket gibt es viele Verbindungen etwa mit Emirates, Qatar oder Etihad. Auf der Insel wurde schon Anfang Juli das Modellprojekt "Sandbox" gestartet, eine vorsichtige Öffnung des Tourismus.

Nach der jüngsten Ankündigung werden auch andere Fluglinien wieder Richtung Thailand fliegen. Die zeitweise unterbrochenen Inlandsflüge wurden schon vor Wochen wieder aufgenommen.

Kann ich mich als Geimpfter im Land frei bewegen?

Auch das ist noch nicht sicher. Bei der Ankündigung des Regierungschefs hörte es sich zunächst so an, als dürften Touristen wieder alle Landesteile besuchen. Die für die Corona-Krise zuständigen Behörden relativierten das aber später.

Auf jeden Fall sollen ab dem 1. November nach Behördenangaben mehrere Provinzen aufmachen: Bangkok, die Provinz Prachuap Khiri Khan mit dem Badeort Hua Hin, die gesamte Provinz Krabi im Südwesten mit ihren zahlreichen Inseln und Phang-nga nördlich von Phuket. Weitere Regionen sollen am 1. Dezember folgen. Am einfachsten ist es derzeit noch, sich auf die ohnehin geöffneten Gebiete zu konzentrieren, darunter etwa die größten Inseln Phuket und Ko Samui.

Was ist in Thailand wieder offen und was geschlossen?

Thailand ist seit Monaten je nach Corona-Inzidenz in verschiedene Zonen unterteilt, von Orange bis Dunkelrot. Je nach Farbe gelten unterschiedliche Regeln. Generell sind Hotels und Gastronomie aber wieder offen. Auch die meisten Nationalparks und viele Museen empfangen wieder Gäste. In Bangkok sind derzeit etwa noch der Königspalast und das berühmte Jim Thompson House geschlossen. Es empfiehlt sich, die jeweiligen Webseiten vor geplanten Besuchen zu prüfen. Nachtclubs und Bars sind fast überall noch geschlossen.

Gibt es noch Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die ich als Touristin oder Tourist beachten muss?

In Thailand gilt im gesamten öffentlichen Raum eine Maskenpflicht - auch draußen. Der Ausschank von Alkohol ist verboten, Geschäfte verkaufen aber alkoholische Getränke. Die Regierung überlegt, den Alkoholausschank ab dem 1. Dezember wieder zu erlauben. Vor allem, um den Tourismus für die Silvesterfeiern anzukurbeln.

In dunkelroten Zonen - darunter fällt derzeit auch Bangkok - gelten momentan Ausgangsbeschränkungen zwischen 23.00 und 3.00 Uhr. Ab November könnte diese Einschränkung wegfallen. Shopping Malls und Restaurants können derzeit bis 22.00 Uhr öffnen. Massagesalons, Kinos, Fitnessstudios und Schwimmbäder sind wieder offen.

Funktioniert das Reisen im Land?

Das Reisen im Land funktioniert problemlos. Skytrain und U-Bahn in Bangkok fahren normal. Züge und Inlandsflüge verkehren regelmäßig. Mehr Zeit muss nicht eingeplant werden. Im Gegenteil: Wer in Bangkok im Taxi oder Tuk Tuk unterwegs ist, kommt viel schneller durch die Stadt als vor Corona, als die Straßen chronisch verstopft waren.

Habe ich jetzt einst überlaufene Massenziele ganz für mich?

Ganz eindeutig: Ja! Ob der früher prall gefüllte Patong Beach oder der bekannte Tempel Wat Chalong auf Phuket, ob die Strände von Hua Hin und Pattaya oder Sehenswürdigkeiten und Gourmet-Restaurants in Bangkok - alles ist weitgehend leer. Wer bald nach Thailand kommt, hat die Chance, das Land abseits von Touristenmassen zu erleben.

Was sind die bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Thailand?

Thailand hat unzählige Highlights - von herrlichen Stränden über wilde Dschungel bis hin zu historischen Städten wie Sukothai und Ayutthaya oder der "Rose des Nordens" Chiang Mai.

Ein Besuch der pulsierenden Hauptstadt Bangkok mit ihren Tempeln, Kanälen, schwimmenden Märkten und luxuriösen Shopping Malls gehört ebenfalls zum Pflichtprogramm vieler Reisender. Eine der Attraktionen ist der spektakuläre Skywalk im 78. Stock des Wolkenkratzers King Power Mahanakhon samt schwindelerregender, gläserner Plattform.

Auch ein Abstecher auf eine der größeren Inseln wie Phuket oder Ko Samui oder auf ein kleines Eiland wie Ko Tao oder Khao Lak ist ein Muss. Die charmanten alten Züge der Maeklong Railway locken eher abenteuerlustige Urlauber. Sie starten in Wongwian Yai in Bangkok. Mit ihren offenen Fenstern und den Ventilatoren an der Decke lassen sie das Reiseflair früherer Zeiten auferstehen.

Was gilt nach aktuellem Stand bei der Rückreise aus Thailand?

Generell müssen alle Menschen ab zwölf Jahren bei der Einreise nach Deutschland eine Impfung oder Genesung oder einen negativen Corona-Test nachweisen können - unabhängig vom Reiseland. Alle Reiserückkehrer müssen zudem eine elektronische Einreiseanmeldung ausfüllen. Hier gibt es keine Ausnahme für Kinder unter zwölf Jahren.

Thailand ist darüber hinaus Corona-Hochrisikogebiet. Entsprechend besteht eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes . Für Reiserückkehrer bedeutet das: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich zehn Tage lang häuslich isolieren. Die Quarantäne kann nach fünf Tagen mit einem negativen Corona-Test beendet werden.

