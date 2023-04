Verschneit zeigt sich der Gipfel des Daniel vor zwei Wanderern. In den deutschen Alpen sind zur Jahreswende weniger Touristen angekommen als vor der Corona-Pandemie.

Übernachtungen Tourismus in den Alpen: Weniger Gäste als vor Corona

Wiesbaden. Alpentourismus ist beliebt. Die Region hängt zahlenmäßig der Vor-Corona-Zeit noch hinterher.

In den deutschen Alpen sind zur Jahreswende weniger Touristen angekommen als vor der Corona-Pandemie. 878.000 Übernachtungsgäste in den Monaten Dezember 2022 und Januar 2023 bedeuteten ein Minus von knapp 13 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2019/2020, wie das Statistische Bundesamt berichtete.

Gemessen am Jahreswechsel 2021/2022 waren es aber trotz des zunächst knappen Schnees 36 Prozent mehr. Knapp die Hälfte des Aufkommens (44 Prozent) wurde im Allgäu gezählt. Die Touristen blieben aktuell im Schnitt 3,5 Tage in den Alpenregionen und damit einen Tag länger als Touristen im gesamten Bundesgebiet. Damit gab es 3,1 Millionen Übernachtungen. Das waren elf Prozent weniger als in den beiden Wintermonaten knapp vor Ausbruch der Pandemie. (dpa)

