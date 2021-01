Sperrung von Pisten und Parkplätzen in Willingen beschlossen

Volle Parkplätze an der Ettelsberg-Talstation und viele Touristen auf den Pisten: damit soll jetzt auch in Willingen Schluss sein.

Willingen. Am Wochenende sind im nordhessischen Wintersportort Willingen Skipisten, Rodelhänge und Parkplätze gesperrt.

Wegen des Ansturms der Schneetouristen sind im nordhessischen Wintersportort Willingen Skipisten, Rodelhänge und Parkplätze am Wochenende für Besucher gesperrt. Ein entsprechendes Verbot hat am Dienstag der Landkreis Waldeck-Frankenberg beschlossen. Es ist die erste Sperrung von Skipisten und Rodelhängen dieser Art in Hessen. Aus Gründen des Infektionsschutzes habe man sich für die zunächst dreitägige Einschränkung entschieden, sagte eine Sprecherin in Korbach. Sie soll von Freitag bis Sonntag gelten.

Nachdem die Wintersport-Region Winterberg im benachbarten Nordrhein-Westfalen am Wochenende Pisten und Parkplätze geschlossen hatte, waren Tausende Ausflügler nach Nordhessen ausgewichen.

Mindestabstände nicht einhaltbar

„Mindestabstände sind bei der Masse an Tagestouristen weder einhaltbar, noch kontrollierbar gewesen - sogar im Freien“, sagte der Gesundheitsdezernent des Landkreises, Karl-Friedrich Frese. Man habe daher keine andere Möglichkeit als das Betretungsverbot gesehen, um die Besucherströme zu verringern. Ordnungsbehörden und Polizei würden die Einhaltung kontrollieren. Danach hofft der Kreis auf eine Entspannung der Lage wegen des Ferienendes.

Gleichzeitig lassen die Kreisbehörden eine Ausgangsbeschränkung auslaufen. Durch die war seit dem 21. Dezember zwischen 21.00 und 5.00 Uhr das Verlassen der eigenen Wohnung nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.

Unterdessen versuchen es andere Kommunen erneut mit Appellen an Schneetouristen. Im Lahn-Dill-Kreis riefen am Dienstag Landrat Wolfgang Schuster (SPD) und Bürgermeister dazu auf, Wintersportgebiete nicht zu „überrennen“. „Wir möchten niemandem das Schlittenfahren verbieten, aber auch im Freien sollten die Menschen sich an die AHA-Regeln halten und vor allem den Abstand wahren“, sagte Schuster. „AHA“ steht für „Abstand halten“, „Hygiene“ und das Tragen einer Alltagsmaske bei zu geringem Abstand. (dpa)