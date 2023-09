Die Skisaison in den Alpen beginnt bald. Traditionell eröffnen zuerst die Gletscherregionen ihre Skigebiete. Die übrigen Skigebiete folgen im Dezember.

Winterurlaub Skifahren in den Alpen: Saison startet in Gletschergebieten

Planegg. Wer seinen Winterurlaub auf der Piste verbringen will, sollte vorausschauend planen. Dazu ein Überblick, in welchen Skigebieten die Saison bald beginnt. Und Tipps, worauf Sparfüchse achten können.

Bald startet die Skisaison in den Alpen: Traditionell eröffnen die Gletscherregionen als erste ihre Skigebiete. In einigen Gegenden soll der volle Betrieb bereits ab dem 7. Oktober losgehen. Darauf macht der Deutsche Skiverband aufmerksam. Abseits der Gletscher eröffnen die meisten Skigebiete im Dezember.

Wer wissen will, ob ein Skigebiet bereits geöffnet hat, kann sich online unter skiresort.de dazu informieren. Die Internetseite bietet einen guten Überblick zu Skigebieten weltweit - mit Angaben zu Schneehöhen, Pistenlängen und vorhandenen Liften sowie Bewertungen.

Vorausschauend planen und dadurch sparen

Wie in vielen Bereichen sind auch bei vielen Hotels und Liftbetreibern die Preise in diesem Jahr gestiegen. Skifahrer zahlen in der Saison 2023/2024 beispielsweise auf der Zugspitze 62 Euro für ein Tagesticket. Auf dem Hintertuxer Gletscher kostet der Skipass 72,40 Euro pro Tag.

Daher rät der Deutsche Skiverband Wintersportlern: Frühzeitig den Urlaub zu planen und nach Schnäppchen Ausschau zu halten. Das kann sich oft lohnen. Denn häufig können Winterurlauber Geld sparen, wenn sie nach speziellen Angeboten für Skipass und Übernachtung suchen. Oft sind etwa Skipässe günstiger, wenn Urlauber die Tickets im Vorverkauf online kaufen. Außerdem können Skifahrer profitieren, wenn sie ein günstigeres Mehrtagesticket oder eine Saisonkarte erwerben. (dpa)

