Der Megiddo-Wanderweg in Israel führt durch das Biosphärenreservat Ramot Menashe - es geht vorbei an Wiesen, Wäldern, Bächen sowie historischen Stätten.

Neues aus der Reisewelt Skifahren in Abu Dhabi und Wandern in Israel und Tschechien

Nazareth. In der Böhmischen Schweiz können Wanderfans einen neuen Fernwanderweg ausprobieren. In Israel verbindet der neue Megiddo-Wanderweg Kultur und Natur.

Im Norden Israels gibt es einen neuen Wanderweg. Die 70 Kilometer lange Strecke führt durch das Reservat Ramot Menashe, das die Unesco im Jahr 2011 als Biosphärenreservat anerkannt hat. Darauf macht der Tourismusverband aufmerksam. Die Wanderung startet und endet an der Bushaltestelle Megiddo Junction. In der Nähe von Nazareth geht es durch ein Gebiet mit archäologischen Stätten, die von der prähistorischen bis zur osmanischen Zeit reichen. Der Megiddo-Wanderweg führt zudem vorbei an Wiesen, natürlichen Wäldern sowie zahlreichen Bächen und Quellen.

Schneefans werden nun auch in Abu Dhabi fündig

Abu Dhabi - Wer sich zwischendurch abkühlen will, kann ab dem 8. Juni in Abu Dhabi den Snowpark besuchen. Dann eröffnet der Park in der Reem Mall, teilt Departement für Kultur und Tourismus mit. Die neue Attraktion in den Vereinigten Arabischen Emiraten soll einer der größten Snowparks der Welt sein. In der Schneelandschaft „Snowflake Garden“ gibt es Skulpturen und Schneemänner. Außerdem befinden sich auf dem Gelände Skipisten für Anfänger und Profis. Zudem soll es zwölf verschiedene Fahrgeschäfte geben, darunter zwei Riesenrutschem und der „Polar Express“-Zug.

Neuer Fernwanderweg durch die Böhmische Schweiz

Děčín - Durch die Böhmische Schweiz führt ein neuer Fernwanderweg. Er heißt Hřebenovka, was übersetzt so viel wie Kammweg bedeutet. Die rund 100 Kilometer lange Strecke führt passend zum Namen über die Kämme der Region und bietet spektakuläre Aussichten etwa auf den Elbe-Canyon. Darauf macht die Tschechische Zentrale für Tourismus aufmerksam. Der Weg führt vorbei am höchsten Tafelberg des Landes - dem Tetschener Schneeberg - , am kleinen Prebischtor und an der Felsenburg Schauenstein. Weiter geht es in die Stadt Děčín, wo sich am Ufer der Elbe ein imposantes Schloss befindet. (dpa)

