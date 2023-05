Reisenews: Hier gibt's Kunst auf Kreuzfahrt

Ein großer weißer Schmetterling fällt am Pool der «Celebrity Edge» ins Auge. Das Werk «Dream Machine» stammt vom Künstler Rubem Robierb und ist laut Reederei eines von mehr als 4000 Kunstobjekten an Bord des Schiffes.

Hamburg/Miami (dpa/tmn) Auf See wird jetzt noch mehr für die Sinne geboten - eine Galerie, Touren durch schwimmende Museen und Passagiere als Teil der Kunst.

Auf der „Mein Schiff 1“ von Tui Cruises gibt es einen neuen Galerie-Bereich. Dort können Passagiere Fine Art Prints, Serigraphien und andere moderne und zeitgenössische Kunst kaufen.

Das Schiff war für einige Tage in Hamburg im Trockendock und hat dort auch als drittes Flottenmitglied von Tui Cruises einen Landstromanschluss erhalten, der an dafür ausgerüsteten Häfen einen „fast emissionsfreien“ Schiffsbetrieb ermöglicht, so die Reederei.

Führung durch die schwimmenden Museen bei Celebrity Cruises

Als schwimmende Museen bezeichnet Celebrity Cruises seine jüngsten Schiffe der sogenannten Edge-Klasse. Mehr als 4000 Kunstwerke seien auf jedem der drei Schiffe zu sehen. Wer auf einem der Schiffe, „Celebrity Beyond“, „Celebrity Apex“ oder „Celebrity Edge“ an Bord ist, kann nun tiefer darin eintauchen und eine „Art, Architecture & Design“-Tour buchen, so die Reederei.

Ein Guide erklärt dann genauer, was es mit den bedeutendsten Objekten des jeweiligen Schiffs auf sich hat - etwa mit der Skulptur eines gebückten Mannes, der einen Elefanten balanciert, zu sehen am Pool auf Deck 14 der „Celebrity Beyond“. Oder mit dem dem großen weißen Schmetterling an einem Pool auf der „Celebrity Edge“.

75 Minuten dauert die Führung, die mehrmals pro Woche angeboten wird. Kosten: umgerechnet rund 50 Euro.

Passagiere als Teil eines Kunstwerks auf der „MS Europa 2“

Klangkünstler Christopher von Deylen alias Schiller ist Mitte Juni an Bord einer Adria-Kreuzfahrt der „MS Europa 2“. Die Reederei Hapag-Lloyd Cruises verspricht für die 11-tägige „Illuminate2“-Reise von Piräus nach Venedig ein „Gesamtkunstwerk aus atmosphärischen Sounds und berauschenden Bildwelten“. Bei einem Event namens „Voyage - Colors of the World“ sind die Gäste direkt involviert. Sie sind dann angehalten, sich weiß zu kleiden und so Teil der Projektionsfläche zu werden.