Neues von der Kreuzfahrt und ein Instagram-Museum

Düsseldorf/Michelstadt/ Hamburg. Kreuzfahrten sind beliebt. Zwei neue Schiffe nehmen im kommenden Jahr ihren Dienst auf. Und im Odenwald erwartet Besucher ein besonderes Museum.

Neues Flusskreuzfahrtschiff für Viva Cruises

Der Flussreiseanbieter Viva Cruises stellt im kommenden Jahr ein neues Schiff in Dienst. Die "Viva One" wird der erste Neubau der Reederei sein und soll am 26. Juni 2021 auf Jungfernfahrt von Frankfurt nach Passau aufbrechen. Das Schiff hat 87 Zweibettkabinen, acht Suiten, zwei Restaurants sowie Pool, Sauna, Dampfbad und Fitnessstudio.

Der Bau weiterer Schiffe sei geplant. Insgesamt fahren derzeit zehn Schiffe für den Anbieter.

Instagram-Museum im Odenwald

Besucher können schaukeln, hüpfen oder über einen Catwalk laufen und Selfies machen: In Michelstadt im Odenwald öffnet am Samstag (15.2.) das Pop-Up-Museum Bee Yourself - eine vorübergehende Ausstellung für Instagrammer. In einer gut 1100 Quadratmeter großen Halle werden für drei Monate 24 Fotomotive gezeigt, vor denen sich Influencer und Hobby-Instagrammer in Szene setzen können. Vorbilder gibt es Köln, Wien, Dubai und den USA.

"Costa Toscana": Jungfernfahrt ab Hamburg

Das zweite Kreuzfahrtschiff von Costa mit Flüssiggas-Antrieb (LNG) wird am 28. Juni 2021 in Hamburg zur Jungfernfahrt aufbrechen. Die zweiwöchige Reise der "Costa Toscana" führt mit Stopps etwa in Lissabon, Barcelona und Marseille nach Savona in Italien, kündigte die Reederei an. Danach stehen bis November 2021 einwöchige Reisen im westlichen Mittelmeer im Programm. Die "Costa Toscana" ist das Schwesterschiff der "Costa Smeralda", die im Dezember 2019 in Dienst gestellt wurde. LNG als Treibstoff ist weniger umweltschädlich als herkömmlicher Marinediesel. (dpa)