Down Under

Down Under Gefährlich oder nicht: Rätselhafte Quallen in Australien

Cronulla. Wer vor der Ostküste Australiens ins Wasser geht, muss sich vor den tödlichen Würfelquallen in Acht nehmen. Nun hat eine Biologin eine neue Quallenart dort entdeckt, die dem giftigen Meerestier stark ähnelt. Ist sie auch genauso gefährlich?

Die Sichtung einer offenbar bislang unbekannten Quallenart vor Cronulla an der australischen Ostküste gibt Forschern Rätsel auf. Das Tier teile strukturelle Merkmale mit den tödlichen Würfelquallen, die die tropischen Gewässer im Norden von Down Under bevölkern, zitierte die Zeitung "Sydney Morning Herald" die Biologin Lisa Gershwin, die bereits mehr als 200 Arten der Nesseltiere beschrieben hat.

Jedoch kommt der berüchtigte Box Jellyfish - der "supergetunte Ferrari des Todes", wie Gershwin ihn nennt - im Meer vor New South Wales eigentlich nicht vor.

Wie gefährlich ist die neue Art?

"Das ist ein toller Fund", sagte die Expertin aus Launceston in Tasmanien, die bereits Sachbücher über Quallen geschrieben hat. Ein erfahrener Schwimmer, der jeden Tag vor Cronulla bei Sydney im Ozean unterwegs ist, hatte die unbekannte Art in der vergangenen Woche gleich zwei Mal etwa 800 Meter vom Ufer entfernt gefilmt. Laut Gershwin handelt es sich definitiv nicht um den Box Jellyfish aus Nordaustralien (Chironex fleckeri aus der Gruppe der "Seewespen"). Aber bis die Qualle endgültig identifiziert ist, sei völlig unklar, ob sie gefährlich oder harmlos sei.

Eine junge Mangrovenqualle in einem Aquarium. Solche Mangroven-Quallen schaut sich ein Biologe genauer an. Foto: Sina Schuldt/dpa

Beunruhigend sei die Form der Tentakel, erklärte Gershwin. "Die gefährlichen Arten haben flachere Tentakel, die wie Fettuccine aussehen." Dies sei hier der Fall, aber gleichzeitig habe die Kreatur in ihrem Körper auch "gallertartige Knötchen, die wie Murmeln wirken". Diese wiederum werden mit ungefährlichen Arten in Verbindung gebracht. Die Expertin arbeitet mit dem Australian Museum zusammen, um die möglicherweise bislang unbekannte Spezies zu identifizieren.

Würfelquallen im Sommer

Seewespen gelten als die giftigsten Tiere der Welt. Ihre Nesselzellen, die an bis zu drei Meter langen Tentakeln sitzen, können einen Menschen innerhalb weniger Minuten töten. Die Tiere sind transparent, der Schirm vierkantig - deshalb der Name Würfelqualle. Besonders in den wärmeren Monaten sind sie an der Küste von Nord-Queensland eine große Bedrohung. Wer sichergehen will, geht mit einem nesselsicheren Surf-, Tauch- oder Quallenschutzanzug baden. (dpa)

***

Haben wir Ihre Reiselust geweckt?

Aktuelle Angebote zum besten Preis finden Sie auf www.globista.de!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Reise