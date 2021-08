Das Modemuseum in Antwerpen öffnet nach drei Jahren Renovierung wieder seine Türen.

Attraktion in Belgien

Attraktion in Belgien Modemuseum in Antwerpen öffnet nach drei Jahren wieder

Antwerpen. Antwerpen in Belgien gilt als Modestadt - und bekommt bald wieder das dafür passende Museum zurück. Wie man an Tickets kommt, und was sie kosten.

Das Modemuseum in Antwerpen feiert seine Wiedereröffnung: Nach drei Jahren Umbau und Renovierung werde das Haus am ersten September-Wochenende wieder seine Türen öffnen, teilte Tourismus Flandern-Brüssel mit. Zugleich beginnt dann in der belgischen Großstadt ein Stadtfestival, das sich der Mode widmet.

Drei Ausstellungen werden zur Wiedereröffnung aufgelegt. Dabei geht es zum Beispiel um den Wandel der Modeindustrie durch die Digitalisierung sowie um die Frage, wie Mode früher die Gefühle der Gesellschaft zum Ausdruck gebracht hat. Ein Thema ist außerdem die Rolle Antwerpens bei der Herstellung und beim Verkauf von Spitze von der Mitte des 16. bis in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts. Dauerhaft präsentiert das Modemuseum insgesamt 35 000 Objekte.

Eintrittstickets lassen sich online buchen. Erwachsene zahlen zwölf Euro Eintritt, junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren acht Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt frei. (dpa)

***

Haben wir Ihre Reiselust geweckt?

Aktuelle Angebote zum besten Preis finden Sie auf www.globista.de!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Reise