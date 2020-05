Landurlaub: Kleine Idylle am See

Neustrelitz. Ein schmaler Weg führt vom Haus mit Bauerngarten zum Badesteg am Kleinen Gadowsee. Gäste können Seerosen betrachten, Ruderboote und Kanus liegen bereit. Frische Luft, Stille und regionalen Genuss wie auf dem Bauernhof am Rande des Dorfes Comthurey in der Mecklenburgischen Seenplatte gibt es vielerorts in „MV“. Hier wird Natur zum Abenteuer. Erlesene Schätze wie Sanddornspezialitäten oder Räucherfisch, die sie hergibt, genießen Gäste in Hofläden und Hofcafés.

www.auf-nach-mv.de/landurlaub