In den Winterferien auf Entdeckungstour in Thüringen gehen

Erfurt. Den Technikkeller einer Schwimmhalle besichtigen, mit Taschenlampen durch den Landtag wandern oder auf digitale Schatzsuche im Museum gehen: Kinder können in den Ferien Einrichtungen in Thüringen neu entdecken.

Wer in den Winterferien, 13.02.2023 bis 17.02.2023, nicht verreist, kann in Thüringen vor der Haustür auf Entdeckungsreise gehen. Zahlreiche Einrichtungen laden Kinder und Jugendliche ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Zu einer Tour durch den Technikkeller lädt die Erfurter Schwimmhalle ein. Bei der rund anderthalbstündigen Führung durch den Untergrund des Bads können Kinder die technischen Anlagen, die Abläufe und alle Arbeitsschritte kennenlernen, die für den Betrieb des Schwimmbads notwendig sind.

Digitale Schatzsuche

Bei einer anderen Tour dürfen Jungen und Mädchen ab fünf Jahren mit Taschenlampen ausgestattet den Thüringer Landtag erkunden. Bei den erstmals angebotenen Führungen begeben sich die jungen Besucher auf Schatzsuche durch die drei Häuser des Parlaments und erfahren dabei etwas über Demokratie und die Geschichte der Gebäude.

Eine digitale Schatzsuche startet im Herzoglichen Museum in Gotha. Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 27 Jahren sind einen ganzen Tag lang eingeladen, mit ihrem Handy auf Fotosafari zu gehen - neben interessanten Blickwinkeln auf die Kunstwerke soll es auch um Themen wie Fotobearbeitung, Datenschutz und den Austausch zu Social Media gehen.

Spannende Dachbodenfunde

Das Naturkundemuseum Gera lädt zu einer ganzen Reihe an Ferienangeboten ein. Neben Veranstaltungen zu Bibern und Fischottern und zu Tieren der letzten Eiszeit steht auch eine Dachbodenführung auf dem Programm. Viele Sammlungsobjekte sind nach Angaben des Museums auf dem alten Dachboden des Schreiberschen Hauses untergebracht. So könnten die jungen Besucher in den Schränken „so manches spannende Tierpräparat“ entdecken. (dpa)

