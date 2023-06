Im Süden ist der Urlaub billiger

Wer günstig Urlaub machen möchte, der muss in den Süden Europas. Laut einem Preisvergleich sind die Preise in Nord- und Westeuropa am höchsten.

Wiesbaden Wer in den Süden Europas reist, der kann oft günstiger Urlaub machen. Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, wo Gaststätten und Hotels derzeit am preiswertesten sind - und wo es besonders teuer wird.

Im Süden und Südosten Europas ist der Urlaub für deutsche Gäste deutlich billiger als im eigenen Land. Das geht aus einem Preisvergleich für Hotel- und Gaststättendienstleistungen hervor, den das Statistische Bundesamt veröffentlicht hat.

Teurer wird es vor allem an Zielen im Norden und Westen des Kontinents. Von der Anreise abgesehen können Touristen in Albanien und der Türkei auf niedrigste Preise setzen. Dort liegen die Preise um 56 beziehungsweise 44 Prozent unter dem deutschen Niveau. Auch beliebte Urlaubsländer wie Griechenland (-21 Prozent), Spanien (-18 Prozent) und Kroatien (-17 Prozent) waren günstiger.

In italienischen Restaurants und Hotels ist es demnach noch 5 Prozent billiger als in Deutschland, während in Frankreich schon ein Zuschlag von gut 8 Prozent fällig ist. Am teuersten wird es für Touristen in der Schweiz mit einem Zuschlag von 61 Prozent. Es folgen Island (+53 Prozent) und Dänemark (+44 Prozent).