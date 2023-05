Diese Open-Air-Locations in NRW bieten Kultur und Kulinarik

An der frischen Luft sein und dabei Kultur und Kulinarik genießen, das ist auch an vielen Orten in NRW möglich.

Essen Einen Sommerabend an der frischen Luft genießen - dazu gehört ein kaltes Getränk, eine coole Atmosphäre und ein bisschen Unterhaltung. In puncto Open-Air hat Nordrhein-Westfalen einiges zu bieten.

An der frischen Luft eine Theateraufführung auf sich wirken lassen oder einen Kinofilm schauen, das ist jetzt bald wieder möglich. Die Open-Air-Saison steht in den Startlöchern. Ob auf der Wiese, bei alten Industriehochöfen oder auf dem Wochenmarkt, Nordrhein-Westfalen hat viele schöne Open-Air-Locations. Eine Auswahl:

Dortmunder Feierabendmarkt

Zum Feierabend noch mal über den Markt schlendern, eine Weinschorle trinken und etwas Kleines zu Abend essen - das geht jeden zweiten Mittwoch auf dem Feierabendmarkt in Dortmund. Besucher finden die Marktstände mitten in der Dortmunder Innenstadt, auf dem Platz der Alten Synagoge. Neben regionalen Delikatessen gibt es auch Musik zum Feierabend.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Mitglieder des Dortmunder Opernchors und die heimischen Philharmoniker. Der Markt geht von 16 bis 21 Uhr. Am 25. Mai findet der nächste Feierabendmarkt statt und der letzte ist für Ende Oktober geplant, wie die Initiatoren auf ihrer Website aufführen.

Feierabend in der Natur mit Kultur

Am Ende des stressigen Arbeitsalltages noch mal ab ins Grüne, dafür eignet sich die Freilichtbühne Mülheim an der Ruhr. An der Naturbühne können bis zu 2000 Menschen Platz nehmen. Das Programm besteht aus Livemusik, Bingoabenden, Theater und Varieté. An jedem Mittwoch im Sommer wird die Freilichtbühne bespielt. Mittwochsreihe heißt das Konzept, damit haben sich die ehrenamtlichen Veranstalter ein feierabendfreundliches Konzept ausgedacht.

Bei einem Imbiss an einem der Foodtrucks und im Biergarten kann sich jeder Besucher stärken oder einfach nur den Abend ausklingen lassen. Feste Eintrittspreise gebe es keine, die Veranstaltungen seien spendenbasiert, so die Veranstalter. Das bedeutet jeder kann so viel geben, wie er grade kann und möchte.

Industriepark als Kultureller Treffpunkt

Der Landschaftspark Duisburg-Nord zeigt eine Symbiose von Industrie und Natur. Hier wächst die Botanik des Landschaftsgartens rund um die stillgelegten Hochöfen. Grade im Sommer wird auf der ehemaligen Industriefläche eine Vielzahl an Veranstaltungen geboten.

Vom 12. Juli bis 20. August erwartet Kino-Fans das 40-tägige Sommerkino in einem stillgelegten Hochofen. Mit dem Sommerkino öffnet auch der Biergarten auf dem Gelände. Neben Essen und Trinken wird hier auch eine kleine Bühne mit Live-Musikern bespielt. Vom 16. bis 18. Juni findet auf dem Gelände das Traumzeitfestival statt. Das Line-up besteht unter anderem aus internationalen Künstlern wie Fil Bo Riva, Interpol und Mayberg.

Open Air Kino-Oase Nordrhein-Westfalen

Bei gutem Wetter und lauen Temperaturen ist das Open-Air-Kino ein Dauerbrenner. Ob ein aktueller Hollywoodstreifen oder besondere Filme, die Open-Air-Kinos in NRW bieten allen Zuschauerinnen und Zuschauer einen unterhaltsamen Filmabend. Ende Juni starten die ersten Kinos in die Open-Air-Saison. Am 29.06. geht es im Dortmunder Westfalenpark los. Am selben Tag beginnt auch das Open-Air-Kino im Brauhof der Familienbrauerei in Bochum. Arielle, die Meerjungfrau und der neusten Mission-Impossible-Film stehen auf dem Programm des SWK Open-Air-Kinos in Krefeld.

Dinslakener Burgtheater

Kultur und Musik an einer Burg aus dem Mittelalter - das erwartet die Gäste des Dinslakener Burgtheaters. Hier finden neben Theaterstücken auch Konzerte von bekannten Gesichtern der Musikwelt, wie Stefanie Heinzmann oder Lukas Graham statt. Vom 23.06. bis 02.07. werden im Burginnenhof Filme im Rahmen der Open-Air-Film-Tour „Filme mit Freunden“ gezeigt.

Sport, Musik, Essen und Trinken - Sommer in Köln

Direkt in der Nachbarschaft der Südbrücke in Köln gibt es ein gleichnamiges Open-Air-Quartier. Neben Konzerten von Peter Fox oder Bukahara können Freunde der Livemusik auch ein Ein-Tages-Festival besuchen. Laut Veranstaltungskalender der Südbrücke steht im August auch ein Weinfestival an. Die Südbrücke ist aber mehr als eine Musik-Location. Mit Biergarten und Volleyballfeld ist es der perfekte Ort um nach einem Arbeitstag draußen zu entspannen. Nachts bietet das Areal noch verschiedene Lichtinstallationen.

Picknick und Ohrwürmer

„Kunstrasen“ ist eine jährlich stattfinde Veranstaltungsreihe, die in der Rheinaue in Bonn ihr zu Hause hat. Hier treten in diesem Jahr bekannte Bands wie OneRepublic, Simply Red und Placebo auf. Für Freunde der klassischen Musik gibt es am 18.06.2023 ein Open Air Picknick mit Kompositionen unter anderem von Franz Lehár und Erich Wolfgang Korngold.

Musik direkt am Wasser

Peter Maffay, Nena und Silbermond rocken in diesem Sommer das Amphitheater Gelsenkirchen. Hier kommen aber nicht nur Fans von deutscher Popmusik auf ihre Kosten, denn im Amphitheater sind auch zahlreiche Shows mit Rockmusik geplant. Der Veranstaltungsort liegt direkt am Rhein-Herne-Kanal und bietet damit ein ganz besonderes Flair. Die Saison im Gelsenkirchener Amphitheater beginne bereits Ende Mai, wie die Organisatoren mitteilten.