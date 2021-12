Elbkatamaran bringt Touristen im Winter nach Norderney

Der Katamaran "Liinsand" soll Urlauber zum Jahreswechsel und in den Wintermonaten schneller vom Fähranleger in Norddeich auf die Ostfriesische Insel Norderney bringen. Die Reederei Watten Fährlinien will den Katamaran für den Inselverkehr zunächst testen.

Norddeich. Dank einer neuen Katamaran-Fähre kommen Urlauber in den Wintermonaten schneller nach Norderney. Die neue Verbindung läuft zunächst testweise.

Eine neue Katamaran-Verbindung soll Urlauber zum Jahreswechsel und in den Wintermonaten schneller vom Fähranleger in Norddeich auf die Ostfriesische Insel Norderney bringen.

Die Fahrten mit dem Hamburger Katamaran "MS Liinsand", der rund 50 Passagieren Platz bietet, sollen dann etwa nur eine halbe Stunde dauern, wie der nautische Inspektor der Reederei Watten Fährlinien aus Husum, Detlef Reiser, am Dienstag sagte.

Der Bedarf für eine feste Verbindung ist da

Deutlich größere Linienschiffe brauchen pro Strecke gut eine Stunde. Starten soll die neue Verbindung testweise am 27. Dezember. Zuvor hatte die "Nordwest-Zeitung" darüber berichtet.

"Das ist erst einmal eine Testphase", sagte Reiser. Denn die "MS Liinsand" verkehrt eigentlich im Sommerhalbjahr auf der Elbe zwischen Stade und dem Fischmarkt in Hamburg-Altona. Bei einem Werftaufenthalt des Schiffes in Norddeich sei die Reederei auf den Bedarf an schnelleren Fährverbindungen nach Norderney aufmerksam geworden, sagte Reiser. Die Nachfrage sei da. Sollte der Test in diesem Winter erfolgreich laufen, könne ab Herbst 2022 eine feste Verbindung mit der Schnellfähre eingeplant werden, hieß es.

Die "MS Liinsand" soll vom 6. Januar an bis Mitte März jeweils donnerstags bis sonntags dreimal täglich zwischen Norddeich und Norderney pendeln. Zum Jahreswechsel, zu dem in der Regel viele Touristen Kurzurlaube an der Küste verbringen, sind zudem Verbindungen vom 27. bis 31. Dezember geplant. Im Frühjahr soll der Katamaran dann wieder den Fährverkehr auf der Elbe aufnehmen. (dpa)

***

Haben wir Ihre Reiselust geweckt?

Aktuelle Angebote zum besten Preis finden Sie auf www.globista.de!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Deutschland