Welche Airline bietet das beste Lounge-Netzwerk, welche Luxushotelgruppe ist am beliebtesten und welche Reise-Kreditkarte lohnt sich für Vielreisende am meisten? Diese Geheimnisse wurden bei der Verleihung der German Traveller Awards in Frankfurt gelüftet.

Frankfurt. Die Gewinner der diesjährigen German Traveller Awards stehen fest. Organisiert werden sie seit 2020 von Travelwithmassi.com und InsideFlyer.de

Preisverleihung der German Traveller Awards in Frankfurt

Tausende Reiseenthusiasten haben in 13 Kategorien für ihre Favoriten abgestimmt

Die Stimmen der diesjährigen Gewinner

Globale Premium-Marken überzeugen:

Das sind die Gewinner der German Traveller Awards 2023

Von der besten Business Class, über die beliebtesten Treueprogramme bis zur besten „Travel-Partnerschaft“: Reisende aus dem deutschsprachigen Markt haben klare Favoriten

Foto: German Traveller Awards / Bastian Bochinski

Kurz vor Weihnachten versammelten sich Tourismusprofis und Branchenkollegen bei der German Traveller Awards 2023 Verleihung im Frankfurter Marriott Hotel und warteten voller Spannung auf die Verkündung der diesjährigen Gewinner.

Die Besten der Besten Fluggesellschaften, Hotels, Kreditkarten oder Treueprogramme wurden nach einer mehrwöchigen Abstimmung von tausenden Reisenden aus den deutschsprachigen Ländern im Dezember im Frankfurt Marriott Hotel gekürt. Rund 70 Branchenexperten und Medienvertreter waren vor Ort und ließen nach der Preisverleihung den Abend beim Networking ausklingen.

Die Reise- und Medienexperten Marcel Wladasch und Steffen Hager gegründeten die German Traveller Awards. Foto: German Traveller Awards / Bastian Bochinski

Bereits zum vierten Mal zeichneten die von den Reise- und Medienexperten Marcel Wladasch und Steffen Hager gegründeten German Traveller Awards Unternehmen der Tourismusindustrie aus. Tausende Follower der Online-Reisemagazine Travelwithmassi.com und InsideFlyer.de haben für ihre Favoriten abgestimmt. Die Nominierungen für die insgesamt 13 Kategorien wurden von den Redaktionen von Travelwithmassi.com und InsideFlyer.de auf Basis von aktuellen Trends sowie verschiedenen Qualitätsfaktoren vorgenommen.

Applaus für die Gewinner der German Traveller Awards 2023. Foto: German Traveller Awards / Bastian Bochinski

Übersicht der Gewinner der German Traveller Awards 2023:

Fluggesellschaften

Beste Airline - Service & Crew: Singapore Airlines

Bestes Airline-Treueprogramm: Miles & More

Beste First Class: Singapore Airlines

Beste Business Class: Qatar Airways

Beste Economy Class: Emirates

Hotels

Bestes Hotel-Treueprogramm: Marriott Bonvoy

Bester Hotel Elite-Status: Hilton Honors Diamond

Beste Luxushotel-Marke: The Ritz-Carlton

Beste Budget-Hotelmarke: Hampton by Hilton

Beste All-Inclusive Hotel Kollektion: All-Inclusive by Marriott Bonvoy

Kreditkarten

Beste Reise Kreditkarte: American Express Platinum Card

Beste Rewards Kreditkarte: American Express Gold Gard

Treueprogramme

Beste Travel-Partnerschaft: British Airways Executive Club + Qatar Airways Privilege Club

In 13 Kategorien konnte man abstimmen. Foto: German Traveller Awards / Bastian Bochinski

„Die vierte Ausgabe der German Traveller Awards war ein voller Erfolg. Die Awards haben gezeigt, was Reisenden in diesem dynamischen Jahr im Bereich Travel und Loyalty wichtig war und welche Erfahrungen sie gemacht haben. Für Unternehmen aus der Reisebranche wird es Jahr für Jahr umso wichtiger, auf die Erfahrungen von treuen Kunden zu reagieren. Inwiefern ihnen das gelingt, wird bei den German Traveller Awards deutlich. Damit Glückwunsch an die Gewinner und ein großes Dankeschön an unsere Leser für die zahlreichen Stimmen sowie an unsere diesjährigen Partner Marriott Bonvoy, Air France-KLM Flying Blue und das Frankfurt Marriott Hotel“, sagten Marcel Wladasch und Steffen Hager, das Gründerteam der German Traveller Awards.

Miles & More gewinnt als bestes Airline-Treueprogramm Foto: German Traveller Awards / Bastian Bochinski

Die 13 Kategorien der German Traveller Awards 2023 verteilten sich auf vier Rubriken, Fluggesellschaften, Hotels, Kreditkarten und Treueprogramme. Der Fokus lag auf dem Vergleich globaler Marken, die Reisende 2023 besonders geschätzt haben.

Neben Kategorie-Klassikern wie „Bestes Airline-Treueprogramm“ oder „Beste Reise-Kreditkarte“ befanden sich auch neue Kategorien wie „Beste Travel-Partnerschaft“, um innovative Kooperationen von verschiedenen Tourismusunternehmen zu honorieren. Mit der neuen Kategorie „Beste All-Inclusive Hotelkollektion“ nehmen die German Traveller Awards 2023 auf den wachsenden Trend für All-Inclusive Reisen auch bei Hotelketten Bezug.

Singapore Airlines gewinnt als Beste Airline Service und Cabin Crew 2023 Foto: German Traveller Awards / Bastian Bochinski

Singapore Airlines durfte sich mit den Auszeichnungen „Beste Airline - Service & Crew“ und „Beste First Class“ über gleich zwei Gewinne freuen. In der Kategorie „Beste Business Class“ bewies Qatar Airways die globale Beliebtheit ihrer Qsuite.

Marriott Bonvoy konnte in gleich drei Kategorien, „Bestes Hotel-Treueprogramm“, „Beste All-Inclusive Hotel Kollektion“ sowie „Beste Luxushotel-Marke“ mit der Marke Ritz-Carlton glänzen.

All Inclusive by Marriott Bonvoy gewinnt als Beste All Inclusive Hotelkollektion. (Marcel Wladasch, Peter Reischl, Steffen Hager v.l.) Foto: German Traveller Awards / Bastian Bochinski

Neal Jones, Chief Sales and Marketing Officer, EMEA bei Marriott International, sagte: „Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass wir in diesem Jahr bei den German Traveller Awards mit drei Auszeichnungen als Branchenführer geehrt wurden. Wir sind äußerst dankbar für die Anerkennung unseres Bonusprogramms Marriott Bonvoy, der Luxushotelmarke The Ritz-Carlton und unseres Angebots All-Inclusive by Marriott Bonvoy durch unsere anspruchsvollen Gäste in Deutschland. Diese Auszeichnungen honorieren nicht nur die harte Arbeit unserer Teams, sondern betonen auch unser Bestreben, unseren Mitgliedern und Kunden kontinuierlich erstklassige Reiseerlebnisse weltweit zu bieten."

Hilton Honors gewinnt als Bester Hotel Elite Status und Beste Budget Hotelmarke. (Marcel Wladasch, Martijn Beerse, Steffen Hager v.l.) Foto: German Traveller Awards / Bastian Bochinski

Doch auch Hilton erhielt zwei Auszeichnungen: Das Loyalitätsprogramm Hilton Honors und der Hilton Diamond Status wurde von den Abstimmenden mit dem Titel „Bester Hotel Elite-Status“ und die Marke Hampton by Hilton als „Beste Budget-Hotelmarke“ gekürt.

Auch bei American Express war die Freude doppelt groß: Die American Express Platinum Card gewann in der Kategorie „Beste Reise Kreditkarte“ und die American Express Gold Gard wurde mit dem Titel „Beste Rewards Kreditkarte“ geehrt.

British Airways und Qatar Airways gewinnen in der Kategorie Beste Travel Partnerschaft. ( Steffen Hager, Stefan Spieske (QR), Katrin Neber (BA), Marcel Wladasch v.l.) Foto: German Traveller Awards / Bastian Bochinski

In der neuen Kategorie „Beste Travel-Partnerschaft“ sicherten sich der British Airways Executive Club zusammen mit dem Qatar Airways Privilege Club, den Sieg: Durch die Zusammenarbeit der beiden Treueprogramme können Mitglieder jeweils Avios sammeln, und diese aufgrund der gemeinsamen Währung einfach kombinieren. So ist es noch einfacher Prämien wie Freiflüge in Anspruch zu nehmen.

Die German Traveller Awards wurden 2020 von Marcel Wladasch, Herausgeber von Travelwithmassi.com und Steffen Hager, Managing Editor von InsideFlyer.de ins Leben gerufen. Die Tourismus-, Loyalty- und Medienprofis verfolgen mit den Awards das Ziel, Reisenden in einer dynamischen Branche eine Stimme zu geben.

Foto: German Traveller Awards / Bastian Bochinski

Unterstützt wurden die German Traveller Awards in diesem Jahr von Marriott Bonvoy, dem Treueprogramm von Marriott International. Ebenfalls zählte Air France-KLM Flying Blue zu den Sponsoren, genau wie das Neu dabei waren Air France-KLM Flying Blue und das Frankfurt Marriott Hotel als Veranstaltungspartner.

Die Awards wurden 2020 von Steffen Hager, Herausgeber von InsideFlyer.de und Marcel Wladasch, Gründer und Herausgeber von travelwithmassi.com gegründet. Die deutsche Version des internationalen InsideFlyer-Netzwerks berichtet täglich über aktuelle Reisenachrichten im Premiumbereich, während sich travelwithmassi.com auf Tipps zum Reisen mit Rewards-Punkten und Meilen spezialisiert hat. Zu den mehreren hunderttausend Lesern, die beide Online-Magazine jeden Monat erreichen, gehören insbesondere Reisende aus dem DACH-Raum mit einer Affinität für Airlines, Luxushotels und Treueprogrammen.

Foto: German Traveller Awards / Bastian Bochinski

Über die German Traveller Awards

Die German Traveller Awards ehren die besten Hotelketten, Fluggesellschaften, Mietwagenfirmen, Finanzdienstleister für Reisende und vieles mehr. Tausende Reisende geben während des Abstimmungsprozesses ihre Stimme ab und wählen somit die Besten unter den Besten. Organisiert werden die German Traveller Awards von den Online-Reisemagazinen InsideFlyer.de, Travelwithmassi.com und Youhavebeenupgraded.com, welche monatlich mehrere hunderttausend reiseaffine Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen.

Weitere Informationen unter www.germantravellerawards.de

***

Haben wir Ihre Reiselust geweckt?

Aktuelle Angebote zum besten Preis finden Sie auf www.globista.de!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Reise