Basteifelsen bekommt neue Aussichtsplattform

Lohmen. Das Elbsandsteingebirge ist eine der schönsten Wanderregionen in Deutschland. Nun soll es einen weiteren Rundblick über die Felslandschaft geben.

Die vorbereitenden Arbeiten an der geplanten Aussichtsplattform am Basteifelsen in der Sächsischen Schweiz haben begonnen. Während der Arbeiten ist zeitweise der Zugang zum Basteifelsen eingeschränkt, heißt es vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement.

Wanderweg Richtung Basteibrücke/Rathen bleibt offen

Alle anderen Aussichtspunkte im Umfeld sowie der Wanderweg Richtung Basteibrücke/Rathen bleiben geöffnet. Die Planungen sehen die Errichtung eines schwebenden Stegs vor, der sich lediglich im hinteren Bereich auf dem Felsen abstützt und im vorderen Bereich des Felsens in geringer Höhe frei über diesem schwebt.

Der Aussichtssteg soll 20 Meter lang und bis zu 3,5 Meter breit werden. Die Gesamtkosten für das Vorhaben liegen bei rund 2,5 Millionen Euro. Nach derzeitigem Stand ist die Fertigstellung der neuen Aussichtsplattform für das Jahr 2022 geplant. Zuvor sind umfangreiche Felssicherungsmaßnahmen notwendig. (dpa)