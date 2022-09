Sehenswürdigkeit wie den Wat Arun (Tempel der Morgenröte) zu besuchen, ist in den kühlen Abendstunden am angenehmsten. Der Gouverneur von Bangkok will die Öffnungszeiten nun verlängern.

Abendklima Bangkok will Tempel und Museen bis Mitternacht öffnen

Bangkok. Die Hitze am Tag kann den Besuch einer Tempelanlage zur Herausforderung machen. Die Regierung in Bangkok will daher die Öffnungszeiten ausweiten.

Einige der Hauptattraktionen Bangkoks könnten bald auch nach Sonnenuntergang geöffnet bleiben und Besucher bis Mitternacht empfangen. Nach den Plänen des Gouverneurs der thailändischen Hauptstadt, Chadchart Sittipunt, soll damit nicht nur die Wirtschaft angekurbelt, sondern auch Touristen ein Besuch der Sehenswürdigkeiten erleichtert werden. Der Gouverneur hat dabei vor allem Tempel und Museen entlang des Chao Phraya River im Blick, der

Lebensader der Megametropole.

Bessere Laune bei milderen Temperaturen

Bislang schließen Tempel wie der weltberühmte Wat Arun (Tempel der Morgenröte) oder der Wat Pho (Tempel des liegenden Buddhas) um 18.00 Uhr. Die meisten Museen sind nur bis nachmittags offen.

«Touristenattraktionen bis zum späten Abend zu öffnen, würde viele Vorteile haben, so etwa, dass es nicht so heiß ist wie tagsüber, was die Laune der Besucher zweifellos verbessern würde», zitierte die Zeitung «Bangkok Post» den Politiker. Zudem sei es nach Sonnenuntergang leichter, die Sehenswürdigkeiten zu erreichen, weil der Verkehr dann deutlich nachlasse.

Thailands Hauptstadt Bangkok Thailands Hauptstadt Bangkok Fine Thai Dining in Bangkok: Das schicke Restaurant Sra Bua by Kiin Kiin hat jetzt einen Michelin-Stern. Foto: dpa

Thailands Hauptstadt Bangkok Lobster mit gefrorenem roten Curry wird im Sra Bua by Kiin Kiin serviert - das Restaurant erhielt vom Guide Michelin einen Stern. Foto: dpa

Thailands Hauptstadt Bangkok Jay Fai ist eine Meisterköchin und in Bangkok wohlbekannt - jetzt hat ihr gleichnamiges Garküchen-Restaurant einen Michelin-Stern erhalten. Foto: dpa

Thailands Hauptstadt Bangkok Das Krabbenomelette von Jay Fai kostet stolze 1000 Baht, umgerechnet etwa 26 Euro - doch nach Ansicht von Gourmetexperten ist es jeden Euro wert. Foto: dpa

Thailands Hauptstadt Bangkok China Town ist eine gute Station für eine Food Tour durch das nächtliche Bangkok - hier wird viel unter freiem Himmel gekocht. Foto: dpa

Thailands Hauptstadt Bangkok Mit der Hygiene ist es so eine Sache in Garküchen wie der von Ann Guay Tiew Kua Gai - allzu pingelig sollten kulinarisch interessierte Touristen nicht sein. Foto: dpa

Thailands Hauptstadt Bangkok Besonders ausgezeichnet: Das Restaurant Mezzaluna im Lebua Hotel Tower hat vom Guide Michelin zwei Sterne bekommen. Foto: dpa

Thailands Hauptstadt Bangkok Food Tour durch Bangkok: Bei Toom Jim Joom wird auf dem Bürgersteig kulinarisch gezaubert. Foto: dpa

Thailands Hauptstadt Bangkok Meisterköche: Mathias und Thomas Sühring in ihrem gleichnamigen Restaurant in Bangkok. Foto: dpa

Thailands Hauptstadt Bangkok Das Sühring ist eines der Spitzenlokale in Bangkok. Dort wird von den Berlinern Mathias und Thomas Sühring deutsche Küche serviert. Foto: dpa

Thailands Hauptstadt Bangkok Pad Thai gibt es in Thailand überall - während des Zweiten Weltkrieges wurde es sogar zum Nationalgericht erklärt. Foto: dpa

Thailands Hauptstadt Bangkok Achtung, heiß: Bei Ann Guay Tiew Kua Gai in Bangkoks China Town wird unter freiem Himmel gekocht - die Flammen schießen meterhoch. Foto: dpa

Thailands Hauptstadt Bangkok Ning ist Köchin im "Peninsula Hotel" in Bangkok, in dem sich das Thai-Restaurant Thiptara befindet. Im Garten der noblen Herberge werden die meisten Kräuter selbst angebaut. Foto: dpa

Thailands Hauptstadt Bangkok Einführung in die Geheimnisse der Thai-Küche: Im Restaurant Thiptara im "Peninsula Hotel" werden Kochkurse für Touristen angeboten. Foto: dpa

Thailands Hauptstadt Bangkok Eine Institution in Bangkok: Das Restaurant Thipsamai wird wegen seines herausragenden Thai Foods in fast jedem Reiseführer empfohlen. Foto: dpa

Thailands Hauptstadt Bangkok Reiches Warenangebot: Auf dem Tha Din Daeng Markt werden für die Kochkurse im "Peninsula Hotel" Zutaten beschafft. Foto: dpa

Thailands Hauptstadt Bangkok Anerkanntermaßen gut und günstig: das Restaurant Thipsamai. Foto: dpa

Zudem denkt Chadchart über eine Kooperation mit Venedig als europäischer Partnerstadt nach. «Bangkok hat viele Wasserwege und ist als Venedig des Ostens bekannt», sagte er. Die Stadtregierung könne viel vom Wassermanagementplan der italienischen Stadt lernen. Auch sei ein kultureller Austausch angedacht. (dpa)

***

Haben wir Ihre Reiselust geweckt?

Aktuelle Angebote zum besten Preis finden Sie auf www.globista.de!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Reise