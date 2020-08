Bis zum 1. September sollen die Maskenkontrollen in Fernzügen der Deutschen Bahn ausgeweitet werden.

Verkehr Bahn will Maskenpflicht in Zügen häufiger kontrollieren

Berlin. Wegen der Coronakrise gilt in den Fernzügen der Deutschen Bahn eine Maskenpflicht. Immer wieder kommt es zu Verstößen gegen diese Vorschrift.

Die Deutsche Bahn weitet die Maskenkontrollen in Fernzügen aus. Derzeit überprüften Sicherheitsmitarbeiter regelmäßig in 60 Fernzügen, ob die Fahrgäste die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Bis zum 1. September soll sich diese Zahl verdoppeln, kündigte das Unternehmen an. Am Dienstag (18. August) gab es Schwerpunktkontrollen mit der Bundespolizei in sieben Bundesländern.

Maskenverweigerer bildeten weiterhin eine kleine Minderheit, betonte die Bahn . Sie wies darauf hin, dass die 12.000 Zugbegleiter im Fern- und Regionalverkehr Menschen ohne Maske jederzeit von der Fahrt ausschließen könnten. Im Konfliktfall werde die Bundespolizei hinzugerufen. (dpa)