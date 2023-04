Ambassador Hotel Zürich mit großer Gala wiedereröffnet

Zürich. Das aufwändig renovierte 4*-Superior-Ambassador Hotel im Zürcher Seefeldquartier wurde mit einem großen Gala-Opening-Event wiedereröffnet.

Die Wiedereröffnung des 4*-Superior-Ambassador Hotel im Zürcher Seefeldquartier wurde mit einem großen Gala-Opening-Event gefeiert. Die festliche Hoteleröffnungszeremonie nahm die Besucher mit auf eine genussvolle Reise durchs Hotel und die seine Geschichte.

Nach rund 26 Monaten Bauzeit wurde Ende März an der Falkenstrasse 6 das liebevoll und aufwändig renovierte Ambassador Hotel mit einem Gala-Opening-Event feierlich eingeweiht worden. Das zur Meili Selection gehörende Hotel ist Teil des geschichtsträchtigen Utoschlosses und bietet unaufdringlichen Luxus gepaart mit viel Persönlichkeit. Neben 44 Zimmern und Suiten gehören eine Lounge mit Bar, eine Rooftop-Terrasse mit Seesicht sowie eine exklusive Executive Lounge mit Boardroom zum Angebot.

Die Eröffnungszeremonie mit mehreren hundert geladenen Gästen und dem Hotel-Team wurde mit Champagner, Blumen und dem Durchschneiden des roten Bandes eingeläutet. Yves Meili, CEO und Präsident des Verwaltungsrates der Meili Unternehmungen AG, bedankte sich ihm Rahmen des Anlasses bei den Mitarbeitern für den generösen Einsatz in den letzten Wochen und Monaten. «Nach über zwei Jahren Bauzeit erfüllt es mich mit grossem Stolz, das neue Flaggschiff der Meili Selection Hotels präsentieren zu dürfen», sagte Yves Meili.

Landestypische Spezialitäten und Darbietungen

Bevor im «SILK», der stylischen Lounge im Erdgeschoss, bei trendiger DJ-Musik ein Flying Dinner aus der Küche von Daniel Tyll und seinem Team sowie exklusive Drinks serviert wurden, durften die Gäste des Gala-Opening-Events das frisch renovierte Hotel in Form einer «Ambassador Handelsreise» erkunden.

Die Ausstattung des Hotels und das Interior Design interpretieren subtil und unaufdringlich die Geschichte der Zeit um 1900, als Zürich ein erfolgreicher Handelsplatz für exklusive Stoffe war. Jede der fünf Etagen des Hotels erzählt die kunstvoll inszenierte Geschichte der Beziehungen zu Frankreich, Spanien, Asien, Indien, dem Vereinten Königreich mit New England (USA), die im 19. Jahrhundert ihre Blüte hatte.

Dieses Interior-Konzept der international renommierten Schweizer Innenarchitektin Ina Rinderknecht stand auch am Gala-Opening-Event im Zentrum. Auf jeder Etage warteten landestypische Spezialitäten und Darbietungen auf die Gäste. In Grossbritannien wurden Gin, Whisky und High-Tea-Spezialitäten serviert sowie eine original englische Telefonzelle für Erinnerungsfotos bereitgestellt. In Frankreich gab es eine Burlesque-Show, begleitet von französischen kulinarischen Köstlichkeiten und in Asien Sushi-Variationen und Sake.

Im «COCOON», der gemütlichen Executive Lounge mit Boardroom im neu ausgebauten Dachstock, war der Historiker Dr. Bernhard Ruetz, Autor des Buches «Ambassador und seine Geschichten», präsent, um interessierten Besuchern mehr über die Geschichte des Hotels zu erzählen und sein Buch zu signieren.

Buchungslage übertrifft Erwartungen

Auf der «VIEW» Rooftop-Terrasse, von der man eine einzigartige Aussicht auf den Zürichsee, die Berge und die Altstadt geniesst, wurden die Besucher schliesslich vom gut gelaunten Hotel-Management bei Champagner und Austern in Empfang genommen und begrüsst. Michael Böhler, CEO Der «Meili Selection Hotels», freute sich, dass das einzige Hotel in der Stadt Zürich, welches der exklusiven Vereinigung der «Small Luxury Hotels of the World» angehört, so gut aufgenommen wurde. «Wir sind sehr glücklich mit dem Start – die Buchungslage in den ersten Monaten übertrifft unsere Erwartungen bei weitem», so Böhler.

Nach der Begrüssung wurden die Feierlichkeiten bis in die späten Abendstunden in der «SILK Lounge & Bar» fortgesetzt, wo unter anderem auch die von den 20er-Jahren inspirierten, einzigartigen «Milk Punches» von Barmanager Martin Swidzinski degustiert werden konnten und die Brüder Yves und Raffael Meili, Michael Böhler sowie Cluster-Hoteldirektor Marcel Hertach für Fragen zur Verfügung standen.

Das erwartet die Gäste

Das Ambassador ist ein 4-Sterne-Superior Hotel mit Boutique-Hotel Charakter und ist Teil der Meili Selection Hotelgruppe. Das traditionsreiche Haus verbindet den eleganten Charme aus der Jahrhundertwende mit der Geschichte der damaligen Textilhandelsbeziehungen zwischen der Schweiz und dem Ausland und dem modernen Leben und Annehmlichkeiten von heute.

Zum Hotel gehören 44 Zimmer und Suiten, die sich auf 5 Geschosse verteilen. Jedes Stockwerk erinnert mit individuell gefertigtem Interieur an die Geschichte des Textilhandels der Schweiz mit einem Land oder einer Region. So finden sich Attribute von Spanien, Frankreich, England, Indien und Asien in Stoffen, Intarsien und dekorativen Elementen wieder, die dem Ideenreichtum der bekannten Innenarchitektin Ina Rinderknecht entspringen.

Die Hoteleinrichtung ist eine Mischung aus avantgardistischem Design und klassischen Elementen. Wertvolle Materialien wie Marmor und Bronze werden mit massgeschneiderten Möbeln und individueller Beleuchtung kombiniert, um ein Ambiente von dezenter Eleganz, Raffinesse und Zeitlosigkeit zu schaffen. Traditionelle Designkomponente wie z.B. von Hand gefertigte Holzvertäfelungen werden mit historischen Elementen kombiniert und ein von Hand eingelassener Terrazzoboden mit goldenen Ornamenten verziert.

Edle Materialien, Textilien und subtile Akzente erzeugen eine warme Atmosphäre. Vorhänge, Tapeten und Bezugsstoffe ergänzen sich mit dem traditionellen Eichenparkett und verleihen den Räumen eine unwiderlegbare Eleganz. Die individuell für das Hotel entworfenen Möbel sind ästhetisch und geben einen charmanten Charakter. Mosaikfliesen in den Badezimmern sind von den ursprünglichen Mosaikböden inspiriert, die während des Baus gefunden wurden. Die Textilhandelseinflüsse ziehen sich durch die gesamte Raumgestaltung und vereinen lokales Weltgeschehen mit regionaler Kultur.

Fakten auf einen Blick:

– 44 Zimmer und Suiten

– Restaurant Lounge & Bar (SILK)

– Boulevard-Terrasse (SILK)

– Bibliothek – perfekt für Board Meetings (COCOON)

– Rooftop-Terrasse (THE VIEW)

Weitere Infos unter https://www.ambassadorhotel.ch/preopening/

Die Meili Unternehmungen AG

Das Familienunternehmen aus Zollikon ZH, gegründet von Dr. Alfred Meili, wird in zweiter Generation von den beiden Juristen Yves Meili als CEO und Präsident des Verwaltungsrates und Raffael Meili als COO geführt. Die Meili Unternehmungen AG sind im Wesentlichen in den Geschäftsfeldern Immobilienentwicklung, Portfoliomanagement und Hotellerie aktiv.

Meili Hotels AG

CEO der «Meili Selection Hotels» ist seit 2020 Michael Böhler. Meili Selection steht für sieben ausgewählte Schweizer Hotels mit Liebe zum Detail. Jedes Haus ist zentral gelegen und besitzt seine ganz eigene Geschichte, die zum Entdecken einlädt. Die herzliche Atmosphäre und das nachhaltige Engagement machen jeden Aufenthalt zu einem authentischen Erlebnis, das rundum begeistert. In Zürich zählen das 4* Superior Ambassador Hotel, 4* Opera Hotel, 3* Superior Hotel Felix, 3* Hotel Seehof und das 3* Hotel Rössli zur Selection. In Davos Klosters das 4* Superior Hotel Piz Buin und das 3* Hotel Sport. https://meili-selection.ch/de/

