Zu lange Wartezeit: Frau verbrüht Mitarbeiterin mit Kaffee

Dortmund. Eine Frau hat eine Restaurant-Mitarbeiterin in Dortmund mit heißem Kaffee beworfen, weil sie zu lange warten musste. Die Polizei ermittelt.

Weil es ihr in einem Schnellrestaurant nicht schnell genug ging, hat eine Dortmunderin eine Mitarbeiterin am Dortmunder Hauptbahnhof mit heißem Kaffee beworfen. Laut Mitteilung der Polizei von Freitag griff die 25-Jährige anschließend auf der Wache auch eine Beamtin an.

Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler Drogen, außerdem war die Frau laut Atemalkoholtest betrunken. Zuvor hatte sie die Angestellte in dem Restaurant beleidigt und aufgefordert, sich zu beeilen. Die Bedienung erlitt leichte Verbrühungen am Arm. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Drogenbesitzes. (dpa)

