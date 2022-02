Vorhersage Sturm in NRW: Am Freitag kommt Orkantief Zeynep

Essen. Ein erstes Orkantief ist mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 135 km/h über NRW gezogen. Nach kurzer Beruhigung soll es Freitag wieder stürmen.

Der Sturm in Nordrhein-Westfalen legt in der Nacht zu Freitag eine kleine Pause ein. „Für die Nacht ist es heute eher unspektakulär“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen am Donnerstag. Die für die Nacht zum Donnerstag ausgesprochene amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen wurde am Vormittag aufgehoben. Das „absolute Maximum“ des Sturms sei erst einmal überschritten - doch bereits am Freitag stehe ein weiterer an.

Nachdem Orkantief „Ylenia“ bereits ordentlich gewirbelt hat, nähert sich am Freitagmittag mit „Zeynep“ das nächste Orkantief. Allerdings soll „Zeynep“ nach Vorhersage der Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst nicht mehr ganz so kraftvoll sein. Vor allem der Norden Deutschlands soll von dem neuen Sturm betroffen sein. Der Landesbetrieb Wald und Holz warnt aber weiterhin davor, die Wälder in Nordrhein-Westfalen zu betreten.

„Ylenia“ hatte in der Nacht auf Donnerstag und in den Morgenstunden in Nordrhein-Westfalen erhebliche Verkehrsbehinderungen verursacht. So mussten die Feuerwehren und die Deutsche Bahn landesweit zahlreiche auf Straßen und Bahnstrecken umgestürzte Bäume wegräumen. Der Fernverkehr in Richtung Norden blieb auch im Laufe des Donnerstags noch unterbrochen.

Die Feuerwehr musste am Donnerstag in Bochum zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Orkantief „Zeynep“ in NRW: Maximum am Freitagnachmittag erwartet

Bereits am Freitagmittag soll es bei Temperaturen bis zu 13 Grad einzelne schwere Sturmböen geben. „Dann nimmt das im Nachmittag von Westen rasch und deutlich weiter zu“, so eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes.

Im Westen sei bereits am Freitagnachmittag mit dem Maximum des Sturms zu rechnen, östlich des Rheins sei das eher gegen Abend zu erwarten. „Wir werden verbreitet wieder schweren Sturm haben und teilweise auch orkanartige Böen. Es wird ähnlich stark wie heute, zieht aber schneller durch“, so die Meteorologin.

Auch am Wochenende weiter stürmisch in NRW

Der Deutsche Wetterdienst warnt auch für das Wochenende weiter vor Orkanböen. Vor allem in der Nacht von Freitag auf Samstag soll der Sturm noch einmal anziehen. „Der Wind nimmt bereits am Mittag und Nachmittag zu“, sagt Ines von Hollen, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst in Essen.

Es würden am Wochenende schwere Böen zwischen 90 und 100 Kilometer pro Stunde erreicht werden. „In der Spitze, wenn es schlecht läuft, könnten es auch 115 Kilometer pro Stunde werden“, lautet die Einschätzung der Meteorologin. Auch, wenn der Wind am Samstagnachmittag wieder abschwächt, bleibe es auch am Sonntag und noch bis in die Nacht zum Montag weiter stürmisch.

Sturm in NRW: Spitzengeschwindigkeiten bis 135 km/h

In der Nacht zum Donnerstag hatte der Sturm Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 135 Stundenkilometer erreicht. Dieser Wert wurde im Kreis Höxter gemessen. Hohe Geschwindigkeiten erreichte Sturmtief Xandra auch im Hochsauerlandkreis mit 133 km/h auf dem Kahlen Asten und im Kreis Unna mit 130 km/h. Auf dem Brocken wurden mit 156 Stundenkilometer die höchsten Windgeschwindigkeiten in Deutschland gemessen.

Die Schülerinnen und Schüler in NRW durften wegen des Sturms am Donnerstag zu Hause bleiben. Für Polizei und Rettungskräfte gab es hingegen zahlreiche Einsätze. Schwere Unfälle oder gar Tote wurden aber zunächst nicht gemeldet. „Nordrhein-Westfalen hat letzte Nacht Glück gehabt: Der Sturm hat nur wenige Schäden verursacht“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Unter den rund 2700 Einsätzen seien einige Stromausfälle, ein zweistündiger Ausfall des Einsatzleitsystems im Kreis Recklinghausen und ein Autounfall mit drei Verletzten in Hamm gewesen. „Insgesamt eine turbulente Nacht, die die rund 8600 Einsatzkräfte ordentlich auf Trab gehalten hat.“ (red/dpa)

Lesen Sie weitere Texte zu Sturm und Unwetter in NRW:

