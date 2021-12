Wetter NRW: Schnee, Schneeregen und frostige Temperaturen

Die neue Woche startet in NRW mit vielen Wolken, Schauern und im Bergland mit etwas Schnee. Die Polizei warnt vor glatten Straßen.

Wetter in NRW: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor allem in den kommenden Nächten vor Straßenglätte durch überfrierende Nässe.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor allem in den kommenden Nächten vor Straßenglätte durch überfrierende Nässe. Die Höchstwerte liegen in NRW am Wochenende bei 7 Grad, im Bergland wird es frostig.

Zum Start ins Wochenende müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf etwas Neuschnee einstellen. Nach einem überwiegend trockenen Vormittag wird ab dem Freitagnachmittag im Bergland leichter Schnee erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. In tieferen Lagen fällt demnach Regen oder Schneeregen. Die Temperaturen erreichen 2 bis 5 Grad, im Bergland -1 Grad.

Am Abend und in der Nacht zu Samstag wird zunächst oberhalb von 400 Metern weiterer Neuschnee erwartet, im Laufe der Nacht geht der Schnee auch in den höchsten Lagen in Regen über. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor glatten Straßen durch Schnee oder gefrierenden Regen.

Wetter in NRW: Grau in Grau am Wochenende

Der Samstag zeigt sich dann laut DWD-Prognose trüb mit etwas Regen, im Hochsauerland ist auch Schneeregen möglich. Dazu werden Höchstwerte bis 4 Grad in Ostwestfalen und bis 7 Grad am Rhein erreicht. In der Nacht zu Sonntag kann es erneut leichten Schneeregen geben, im Bergland auch etwas Schnee. Tagsüber werden vor allem im Norden und Nordosten Regenschauer erwartet, in Ostwestfalen auch Schnee. Die Temperaturen erreichen 3 bis 5 Grad.

Am Sonntag wird es stark bewölkt bis bedeckt, sagt der DWD. Zeitweise kann es Schauer geben, aber auch trockene Wetter-Abschnitte. Im Bergland fällt Schnee, auch in Ostwestfalen kann es schneien, selbst in tieferen Lagen. Die Temperaturen steigen bis auf 5 Grad Celsius, im Bergland zum Gefrierpunkt.

Die Nacht zum Montag gibt es Regen, Schneeregen und oberhalb von 200 Metern Schnee, sagt der DWD voraus. Zudem warnen die Meteorologen vor Straßenglätte. Der Monat selbst wird dann "nasskalt", sagt der DWD. Im Bergland, oberhalb von 300 Metern, kann es erneut Schneien. Die Temperaturen steigen bis auf vier Grad, im Bergland bis auf -1 Grad. Nachts zu Dienstag wird es frostig, auch im Flachland können dann bis -3 Grad erreicht werden.

