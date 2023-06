Zwei Polizisten in Köln bei Demo für Lina E. verletzt

Menschen demonstrierten am Mittwoch im Lene-Voigt-Park in Leipzig. Anlass ist die Verurteilung der Studentin Lina E. in Dresden wegen linksextremistischer Gewalttaten. Auch in Köln gingen Lina-E.-Symphatisanten auf die Straße, wobei es nach Angaben der Polizei zu Ausschreitungen kam.