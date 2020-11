Die Polizei hat am Mittwoch zwei Männer festgenommen, die einen 30-Jährigen in Oeckinghausen bei einem Streit verletzt haben sollen. (Symbolbild)

Mordkommission ermittelt Zwei Festnahmen nach gefährlicher Messerattacke in Halver

Halver. In der Nacht sollen zwei Männer einen 30-Jährigen bei einem Streit in Oeckinghausen verletzt haben. Das Opfer schwebte zeitweise in Lebensgefahr.

Nach einer gefährlichen Messerattacke in Halver hat die Polizei am Mittwoch zwei Verdächtige vorläufig festgenommen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die 30 und 31 Jahre alten Männer einen 30-Jährigen bei einem Streit in Oeckinghausen lebensgefährlich verletzt haben.

Nachbarn hatten gegen zwei Uhr in der Frühe Klopfen und Hilferufe aus einer Kellerwohnung gehört, den Schwerstverletzten medizinisch erstversorgt und den Notruf gewählt. Das 30 Jahre alte Opfer schwebte laut Polizei zeitweise in Lebensgefahr und wurde notoperiert.

Opfer und Verdächtige sollen alle polizeibekannt sein

Mit einem größeren Aufgebot an Einsatzkräften überprüfte die Polizei am Morgen die Umgebung der Siedlung auf der Suche nach den möglichen Tätern. Außerdem wurde eine Mordkommission eingesetzt. Im Laufe des Tages nahmen Ermittler schließlich die beiden zwei Tatverdächtigen vorläufig fest.

Sie sollen mit dem 30-jährigen Opfer bekannt sein. Sowohl das Opfer als auch die Verdächtigen seien polizeibekannt, heißt es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Hintergründe der Tat untersucht nun die Mordkommission.