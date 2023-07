YouTube-Star: Polizei löst Gedränge bei T-Shirt-Aktion auf

Ausgerechnet im Trubel des Paderborner Libori-Festes wollte YouTube-Star HamedLoco seine T-Shirts verkaufen. Aber der Andrang wurde zu groß.

Die Polizei hat in Paderborn einen Andrang von etwa 1000 jungen Menschen aufgelöst, die zu einer Verkaufsaktion eines Youtubers in die Innenstadt gekommen waren. Der Youtuber HamedLoco hatte am Samstag in einem Geschäft eine T-Shirt-Kollektion vorstellen wollen. Dazu habe er vorab online aufgerufen, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.

Etwa zwei Stunden nach Beginn der Aktion sei es vor dem Laden zu einem immer dichteren Gedränge gekommen, weshalb die Polizei entschieden habe, diese abzubrechen. Es sei niemand verletzt worden, sagte der Sprecher. Der junge Internetstar habe sich „absolut kooperativ“ verhalten, die Aktion seinerseits für beendet erklärt und das Geschäft durch einen Hinterausgang verlassen. Zuvor hatte das „Westfalen-Blatt“ über den Polizeieinsatz berichtet.

YouTuber-Aktion ausgerechnet im Libori-Trubel

Da am Samstag auch das Volksfest Libori eröffnet wurde, sei es in der Paderborner Innenstadt ohnehin bereits voll gewesen, berichtete der Polizeisprecher. Vor dem Geschäft habe sich eine lange Schlange von jungen Menschen gebildet, die man zunächst umgeleitet habe. Direkt vor dem Laden sei das Gedränge aber letztlich zu groß geworden.

HamedLoco, der bei Youtube knapp 450.000 Follower hat, teilte in seiner Instagram-Story Fotos und Videos des Einsatzes. „Sorry an alle, die kein Foto bekommen haben und sogar extra weit gefahren sind, um dabei zu sein“, schrieb er und bedankte sich bei seinen Fans für die Unterstützung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Westfalen