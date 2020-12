NRW-Wetter: Diese Woche wird kalt, grau, nass – und glatt

Essen. Das wird eine Woche zum Einkuscheln. Es wird kalt, grau und nass in NRW – kurz gesagt: usselig! Zudem droht Straßenglätte.

Das Wetter in NRW wird zur Wochenmitte hin oft neblig und trüb. Stellenweise sind am Dienstag in Ostwestfalen noch Auflockerungen möglich, sonst bleibe es aber bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Meist sei es bei 1 bis 5 Grad trocken, nur in der Eifel könne es etwas regnen.

Mittwochnacht bis zu -5 Grad kalt

In der Nacht zum Mittwoch kühlt es auf bis zu -5 Grad ab. Der DWD warnt zudem vor glatten Straßen durch überfrierenden Nebel. Im Tagesverlauf bleibt es bedeckt und trocken, teilweise neblig. Im Osten des Landes könne bei -1 bis 3 Grad auch etwas Schnee fallen.

Trübes Wetter mit Wolken, Regen, Schnee

Auch am Donnerstag und Freitag bleibt der Himmel über Nordrhein-Westfalen wolkenverhangen. Den Meteorologen zufolge kann immer wieder etwas Regen oder Schnee runterkommen. (mit dpa)

