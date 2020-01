Werl. Ein voll beladener Lastzug hat sich in der Nacht zu Dienstag in Werl auf einen Feldweg verirrt. Für die Bergungsfirma ein typischer Navi-Unfall.

Mit schwerem Gerät musste in der Nacht zu Dienstag bei Werl ein Lastzug aus misslicher Lage befreit werden: Der belgische Lastwagen hatte sich auf einem Feldweg festgefahren und drohte in einen Graben zu stürzen. Die Feuerwehr wurde gar nicht erst alarmiert - die Lkw-Marke organisierte die Bergung.

Gegen ein Uhr in der Nacht rückte ein Kamener Bergungsunternehmen zum Einsatzort an einer Einmündung der Adolf-von-Hatzfeld Straße an. Der Lastzug der Marke DAF mit belgischen Kennzeichen hatte 20 Tonnen Futtermittel geladen. Der Fahrer hatte in den Feldwegen vor Ort ‘verfranzt’ und hing drei der hinteren Räder des Aufliegers im Matsch eines Grabens fest.

Lastzug blieb zum Glück unbeschädigt

Drei Stunden habe die Bergung gedauert, bis der Lastzug weiterfahren konnte - „zum Glück unbeschädigt“, sagte Bergungsunternehmer Thomas Kollmer, der mit zwei weiteren Mitarbeitern den Einsatz koordinierte.

Der Lastzug ließ sich nur mit schwerem Gerät bergen, beschrieb Kollmer auf Nachfrage: „Ein 40-Tonnen-Kran musste den Auflieger anheben“, gleichzeitig zog ein Lkw-Abschleppfahrzeug den Lastzug aus dem Gefahrenbereich, berichtete Kollmer.

Bergungsunternehmer: „Das war ein typischer Navi-Unfall“

Die Feuerwehr in Werl war nicht zu Hilfe gerufen worden. „Der Notruf kam von einer Leitstelle, die über die Lkw-Marke des Fahrzeugs benachrichtigt worden war“, berichtete Kollmer. Ein Service, wie ihn Trucker in Nöten häufig nutzten, sagte der Unternehmer.

Wieso der Lkw-Fahrer in die Feldwege oberhalb des Uffelbachs nahe des Kettler-Werks geriet, habe Kollmer nicht weiter gefragt. „Das war ein typischer Navi-Unfall“, meint er. Laut Kollmer würden sich Lkw-Fahrer, gerade solche aus dem Ausland, viel zu oft auf ihre Navigationsgeräte verlassen und auch in Wege fahren, die für Lkw gar nicht geeignet sind. Zudem würden Navi-Anbieter die gespeicherten Karten nur unzuverlässig aktualisieren, glaube der Bergungsunternehmer: „Wir haben hier Straßen in der Region, die auch eineinhalb Jahre nach Eröffnung noch nicht im Navi auftauchen“.

Der Bergungsunternehmer glaubt jedenfalls: „Früher, als Fahrer noch mit Straßenkarten ausgestattet waren, gab es solche Fälle nicht“. Für sein Unternehmen hingegen seien solche Bergungsaufträge letztlich wichtig, sagt Kollmer: „Wir leben davon!“ (dae)