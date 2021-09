Wegen Corona-Regeln - Wendler sagt Deutschland-Konzert ab

Michael Wendler will scheinbar seine Villa in Florida verkaufen und könnte sich eventuell nach Brasilien absetzen, um seinem Haftbefehl zu entkommen. Wie es zu diesem kam, erfahren Sie in diesem Video.

Oberhausen. Schlagersänger Michael Wendler sagt Deutschland-Konzert in Oberhausen ab. Als Grund nennt er die „erpresserische 3G-Regel“ der Bundesregierung.

Schlagersänger Michael Wendler sagt sein Deutschland-Konzert ab, das Ende September in Oberhausen steigen sollte. In dem Telegram-Posting, das der Sänger am Sonntagmorgen veröffentlichte , nannte der Wendler „die erpresserische 3G-Regel“ der Bundesregierung als Grund für die Absage.

Der als Corona-Leugner bekannte Sänger schrieb seinen Fans, dass er „als verantwortungsvoller Künstler und Corona-Maßnahmen-Kritiker nicht bereit sei, diese Erpressung an seinen Fans hinzunehmen.“ Der Eintrittspreis für das Wendler-Konzert in der Turbinenhalle Oberhausen würde vom Veranstalter erstattet, kündigte Wendler in seinem Posting an.

Michael Wendler verbreitet auf Telegram Corona-Verschwörungstheorien

Der aus Dinslaken stammende Schlagersänger Michael Wendler verbreitet über seinen Telegram-Kanal regelmäßig Verschwörungsmythen, deshalb wurde Wendler auch auf Instagram gesperrt. Im August hatte der Wendler auf Telegram davor „gewarnt“, dass im September “fast alle Geimpfte“ der Tod erwartet.

Lesen Sie auch:Michael Wendler - So stürzte der Schlagerstar ab

Zuletzt hatte Wendler auch wegen seiner finanziellen Probleme im Rampenlicht gestanden. Gegen den Musiker wurde Haftbefehl verhängt - ihm wird Beihilfe zum Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen vorgeworfen, zum Gerichtstermin war Wendler nicht erschienen.

Erst vergangene Woche hieß es, dass der Schlagerstar seine Villa in Florida verkaufen und sich in Brasilien absetzen wolle. Nun wird auch Wendlers Eigentumswohnung in Dinslaken bald nicht mehr dem 49-Jährigen gehören. Hierbei handelt es sich allerdings um eine Zwangsversteigerung. (mawo/mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Westfalen