Flucht vor Polizei Verfolgungsfahrt in Bergkamen endet in Vorgarten – Festnahme

Bergkamen. In hohem Tempo ist ein Kamener vor der Polizei geflohen. Dabei brachte er nicht nur sich selbst in Gefahr. Die Polizei brach die Verfolgung ab.

Die Kennzeichen sind doch gestohlen! Das sah der Polizist am Samstag sofort, als er (in seiner Freizeit) ein Auto auf der Werner Straße in Bergkamen sah. Er rief sofort auf der Wache an und bat um Unterstützung.

Der herbeigeeilte Streifenwagen gab dem verdächtigen Wagen eindeutige Anhaltesignale – die wurden aber ignoriert. Stattdessen gab der Fahrer Gas. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Von Bergkamen ging es in hohem Tempo nach Werne und zurück nach Bergkamen.

Polizei bricht Verfolgung aus Sicherheitsgründen ab

Dabei stellte der flüchtende Wagen eine große Gefahr dar – nicht nur wegen seiner Geschwindigkeit, sondern auch wegen seiner riskanten Fahrweise. Und das mitten in der Stadt! Dieses Risiko konnte die Polizei nicht tragen. Der Streifenwagen brach die direkte Verfolgung ab.

Gartenzaun stoppt Flucht – Fahrer rennt weiter

Aber es folgte ein schneller Fahndungserfolg: In Weddinghofen tauchte der Wagen wieder auf. Der Fahrer hatte einen Gartenzaun garammt. Er flüchtete zu Fuß weiter – bis die Polizei ihn auf einem angrenzenden Grundstück fasste.

Der Mann, ein 26-Jähriger aus Kamen, war ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen unterwegs. Die Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges waren tatsächlich gestohlen. Da die Eigentumsverhältnisse des Autos unklar waren, wurde der Wagen sichergestellt.

