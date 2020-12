Verfolgung: 16-Jähriger rast mit US-Pickup Polizei davon

Salzkotten. Am Steuern eines US-Autos mit Ladefläche ist ein 16-Jähriger durch Ostwestfalen gerast. Die Polizei traf ihn schließlich in seinem Zuhause an.

Ein 16-Jähriger ohne Autoführerschein hat sich in der Nacht zu Mittwoch in Ostwestfalen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Er raste zwar der Polizei davon, die konnte ihn dennoch ermitteln.

Auf der Bundesstraße 1 in Salzkotten war einer Polizeistreife am Dienstag gegen 22 Uhr ein PS-starkes Pickup-Fahrzeug eines US-amerikanischen Herstellers aufgefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. „Das Auto fuhr deutlich zu schnell und geriet in einem Kreisverkehr auf den Bordstein der Mittelinsel“.

Verfolgungsfahrt: 16-Jähriger gab Gas, als die Polizei ihn stoppen wollte

Als die Polizisten den Pickup per Anhaltesignal stoppen wollten, begann eine Verfolgungsfahrt. „Der Fahrer reagierte zunächst nicht, wenig später gab er Gas“, teilte die Polizei mit.

Die Polizei, die inzwischen mehrere Streifenwagen und einen Hubschrauber alarmiert hatte, hatte den Raser zeitweise aus dem Blick verloren. Auch, um die Fahrweise des Rasers nicht zur Eskalation zu treiben, erklärte ein Sprecher auf Nachfrage. Letztlich war der Pickup gar „verschwunden“, heißt es im Polizeibericht.

Über das Nummernschild allerdings konnte die Polizei den Halter des Pickups ermitteln. Etwa 15 Minuten nach Beginn der Verfolgungsfahrt habe eine Polizeistreife am Wohnort des Halters den Jugendlichen angetroffen, berichtete ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Der habe erst eine Ausrede präsentiert, dann aber zugegeben, mit dem Pickup seines Stiefvaters unterwegs gewesen zu sein. Den Autoschlüssel habe er sich heimlich geschnappt.

Jugendlicher warf Autoschlüssel in Mülltonne

Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich laut Polizei über etwa 15 bis 20 Kilometer. Der 16-Jährige führte die Polizisten schließlich zu einem Hinterhof im Ort Wewer, wo er den Pickup zurückgelassen hatte. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, teilte die Polizei mit. Der Jugendliche hatte ihn in eine Mülltonne geworfen.

Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, wegen grob verkehrswidrigem und rücksichtslosem Fahren. Ob noch weitere Personen an Bord des Pickups waren, werde noch ermittelt, sagte der Polizeisprecher: „Nach bisherigem Kenntnisstand war der 16-Jährige alleine“. Der Motorradführerschein des Jugendlichen wurde eingezogen. Um die Identität des Heranwachsenden zu schützen, mochte die Polizei die Fahrzeugmarke des Pickups nicht nennen. (dae)