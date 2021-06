Erneut Unwetter in NRW: Kind in Düsseldorf schwerst verletzt

Nach einem Blitzeinschlag in der Nähe einer Radfahrergruppe ist ein Kind mit seinem Rad in der Urdenbacher Kämpe gestürzt und von einem Auto angefahren worden.

NRW. Freitagabend zogen starke Gewitter über NRW, es gab vielerorts Unwetterwarnungen. In Düsseldorf schlug ein Blitz nahe einer Gruppe Radfahrer ein.

Auch am Freitag zogen wieder schwere Unwetter übers Land. Am Abend meldeten zahlreiche Kommunen Blitz und Donner sowie starke Regenschauer. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in vielen Städten vor schwerem Gewittern, Starkregen und Hagel.

In Düsseldorf schlug am frühen Abend ein Blitz in der Nähe einer Gruppe von zehn Radfahrern ein, die im Naturschutzgebiet Urdenbacher Kämpe unterwegs war. Als Folge des Blitzeinschlags stürzte ein zwölfjähriges Mädchen mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto angefahren. "Nach ersten Erkenntnissen und nach Befragung der Personen vor Ort hatte das Kind vor dem Zusammenstoß Kontakt mit Strom des in der Nähe in den Boden eingeschlagenen Blitzes, welcher ebenfalls zu Verletzungen geführt haben kann", heißt es im Bericht der Düsseldorfer Feuerwehr. Bei diesem Unfall wurde die Mutter ebenfalls verletzt.

Dabei wurde das Kind nach ersten Informationen lebensgefährlich verletzt. Die erste Meldung an die Leitstelle der Düsseldorfer Feuerwehr, dass das Kind reanimiert werden würde, bestätigte sich aber nicht. Ein Rettungshubschrauber konnte wegen des Wetters nicht starten, deshalb brachte ein Rettungswagen das Mädchen ins Krankenhaus. Die Fahrerin des Autos und die anderen Radfahrer, unter ihnen war auch der Stiefvater des Kindes, wurden von den Einsatzkräften in einem Bus betreut.

Im Kreis Olpe etwa setzte der Starkregen ganze Straßenzüge im Wendener Land unter Wasser (weitere Details zum Unwetter im Kreis Olpe).

Vermutlich durch einen Blitzeinschlag geriet am Freitagabend der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Duisburg-Neuenkamp in Brand.

Im Rhein-Sieg-Kreis rückten am Freitagabend hunderte Einsatzkräfte wegen der Unwetter aus. Ein Großteil der rund 430 Einsätze habe sich im Stadtgebiet Hennef ereignet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zahlreiche Keller seien vollgelaufen und Hänge abgerutscht. Es sei „massiv“ Feuerwehr im Einsatz.

Auch in Köln kam es zu mehr als 500 Einsätzen wegen der Unwetter. Betroffen war laut Feuerwehr vor allem der Norden der Stadt. Unter anderem geriet ein Dachstuhl nach einem Blitzeinschlag in Brand. Das Feuer konnte aber unter Kontrolle gebracht werden. Verletzte gab es nicht.

Etwas Entspannung am Sonntag, danach wieder Gewitter

Auch am Wochenende müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen weiter auf Unwetter einstellen. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnte es vor allem am Samstag örtlich starke Gewitter und heftigen Starkregen geben. Auch Hagel ist möglich.

Der Schwerpunkt liege dabei wahrscheinlich in der Osthälfte des Landes. Am Sonntag kann es noch stellenweise regnen, die Gewittergefahr ist dem DWD zufolge aber „sehr gering“. Zum Wochenstart könnte es aber wieder zu Gewittern kommen.

Seit Donnerstag Unwetter in NRW

Bereits am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag hatten Unwetter in Teilen des Ruhrgebiets und des Münsterlands zu zahlreichen Feuerwehr-Einsätzen wegen vollgelaufener Keller und überfluteter Straßen geführt.

Die Unwetter in der Nacht zu Freitag waren "sehr lokal", erklärte David Bötzel, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen am Freitag auf Nachfrage. Zwischen 22 Uhr und Mitternacht habe es in der Nacht die größten Niederschläge gegeben. Dabei habe sich eine große Gewitterzelle über einem Bereich von Essen und Mülheim gebildet und sei dann langsam östlich gezogen, erklärte Bötzel

Unwetter über NRW haben in der Nacht zu Freitag örtlich der Feuerwehr viel Arbeit beschert. Auch mehrere Unterführungen wurden zeitweilig zur Wasserstraße - in Essen blieben mehrere Autofahrer im Wasser stecken, das in der Dunkelheit nicht zu erkennen gewesen war. Foto: WTVnews Essen

Unwetter: Bis zu 40 Liter Regen innerhalb von einer Stunde

Während in Castrop-Rauxel an einer DWD-Messstelle zwischen 22 Uhr und Mitternacht 31,3 Liter Regen auf einen Quadratmeter in der Stunde gemessen worden waren, wurden zeitgleich im nahen Dortmund nur 0,2 Liter gemessen, berichtete Bötzel. Auch im Stadtgebiet von Essen gab es ein erhebliches Gefälle bei den Regenmengen: In der DWD-Messstelle im Stadtteil Stoppenberg seien 21,3 Liter innerhalb von einer Stunde gemessen worden, im Essener Süden hingegen nur 1 bis 5 Liter, hieß es beim DWD. In manchen Bereichen Essens schätzte Bötzel die Regenmengen bis auf 40 Liter während des Unwetters.

Straße in Bottrop auf 200 Metern überflutet

In Bottrop meldete die Feuerwehr etwa 60 Notrufe in der Nacht wegen Unwetters. Kurz nach 22 Uhr zog ein Starkregen über Bottrop hinweg. Vor allem wegen wurde die Feuerwehr alarmiert. Schwerpunkte waren in den Stadtteilen Stadtmitte, Batenbrock, Boy und Welheim. "Auf der Brakerstraße hatte sich das Regenwasser auf etwa 200 Metern Länge teilweise einen Meter hoch gestaut", teilte die Feuerwehr Bottrop mit. Bis 4 Uhr früh hatten die Retter, viele auch von freiwilligen Feuerwehren, mit den Unwetter-Schäden zu kämpfen, berichtete die Feuerwehr. Auch eine brennende Tanne musste gelöscht werden, die von einem Blitz getroffen worden war.

"Vollalarm" für die Feuerwehr in Mülheim

Die Feuerwehr Mülheim/Ruhr zählte wegen der Unwetter innerhalb von drei Stunden 72 Einsätze in der Nacht. Ab 23.20 Uhr häuften sich plötzlich die Notrufe. Vor allem in der Innenstadt und in den Stadtteilen Saarn und Speldorf liefen Keller, Tiefgaragen und Unterführungen von Straßen mit Wasser voll, teilte die Feuerwehr am Morgen mit. Die löste "Vollalarm" aus - 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz, unterstützt auch vom Technischen Hilfswerk.

Feuerwehr Essen zählte 180 Einsätze in der Nacht

In Essen , hieß es in der Leitstelle auf Anfrage am Freitagmorgen. Vor allem überflutete Keller und einige unter Wasser stehende Unterführungen von Straßen brachten der Feuerwehr Arbeit. "Einsätze konzentrierten sich auf den Essener Norden", sagte eine Mitarbeiterin der Leitstelle.

Insbesondere in den Essener Stadtteilen Gerschede, Vogelheim, Dellwig und Bochold musste die Feuerwehr wegen Unwetters in der Nacht zu Freitag ausrücken. Foto: Feuerwehr Essen

Besonders im Bereich der Levinstraße im Stadtteil Dellwig hätten sich Einsätze in der Nacht gehäuft. Durch den extremen Regen seien dort auch Gullydeckel der Kanalisation aus ihren Verankerungen gedrückt worden. Der größte Einsatz führte zu einem Betrieb an der Alten Bottroper Straße, teilte die Feuerwehr Essen am Freitagmittag mit: Dort stand ein etwa 200 Quadratmeter großer Keller zwei Meter tief unter Wasser. Im Kiosk des "Drive in"-Autokinos am Sulterkamp waren mehrere Menschen durch die Wassermassen eingesperrt - die Türen ließen sich wegen des Wasserdrucks von außen nicht mehr öffnen, berichtete die Feuerwehr. Und an der Prosperstraße stand eine Unterführung so tief unter Wasser, dass mehrere Autos stecken geblieben waren.

Gegen 5.30 Uhr sei der bisher letzte Unwetter-Einsatz von der Feuerwehr als beendet gemeldet worden. "Es kann aber sein, dass noch neue Einsätze kommen", hieß es in der Leitstelle: "Manche Menschen merken vielleicht erst am Morgen, dass in ihrem Keller das Wasser steht".

Blitz setzt in Kamen Tanne in Brand

In Kamen setzte ein Blitz gegen 0.30 Uhr den Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand. Mehrere angrenzende Reihenhäuser wurden evakuiert, teilte die Feuerwehr mit. Es gab zudem mehrere Einsätze wegen Starkregens, berichtete die Feuerwehr.

In Recklinghausen meldete die Feuerwehr ebenfalls einen Dachstuhlbrand. Das betroffene Wohnhaus sei in der Nacht nicht mehr bewohnbar gewesen. Ursache war vermutlich ein Blitzeinschlag, berichtete die Feuerwehr am Freitag. Insgesamt habe es drei Einsätze wegen Blitzeinschlags in der Nacht gegeben, alle zwischen 23 und 23.45 Uhr. Das Gewitter selbst, berichtete die Feuerwehr, sei "sehr kurz" gewesen. Bei zwei der gemeldeten Blitzeinschläge sei es aber nicht zu Bränden gekommen.

Auch in Hamm wurden mehrere Straßen und Unterführungen überspült, teilte die Polizei auf Anfrage mit. In Laer im Kreis Steinfurt sei ein Bach übergelaufen und habe zu Überflutungen auf Straßen geführt und Keller vollaufen lassen, sagte ein Polizeisprecher. Es seien gut 50 Einsätze wegen Unwetters registriert worden.

Auch in Ostwestfalen-Lippe hatten die durchziehenden Gewitter einige Schäden hinterlassen: Straßen wurden überschwemmt, Keller liefen voll. In Bielefeld mussten die Badegäste eines bereits geöffneten Freibades das Bad wegen des Gewitters verlassen.

Am Wochenende bleibt das Wetter unbeständig

Am Wochenende bleibt das Wetter unbeständig. Die Temperaturen sollen am Samstag bis auf 25 Grad steigen, im Westen NRWs werde es etwas kühler mit höchstens 23 Grad. Erneut sind örtlich Schauer und Gewitter möglich.

Am Sonntag nehme die Gewitterneigung etwas ab, sagt Meteorologe David Bötzel: Die Temperaturen kühlen sich ab und steigen bis auf 22 Grad. Örtliche Unwetter seien eher nicht zu erwarten, sagte Bötzel. Der DWD unterscheidet dabei mit Blick auf die Regenmenge: 15 bis 25 Liter innerhalb einer Stunde je Quadratmeter gelten als Starkregen, Mengen über 25 Liter würden als "Unwetter" gewertet.

Beim Blick auf die kommende Woche kündigen sich wieder wärmere Temperaturen an und sonniges, trockenes Wetter, teilte der DWD mit. (dae)

