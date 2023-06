Unwetter in Dortmund: Überschwemmung im Westpark

Dortmund. 200 Mal muss die Feuerwehr Dortmund wegen Starkregens ausrücken. Beatmete Patienten wurden verlegt, vollgelaufene Keller am Neumarkt leergepumpt.

So richtig los ist es für die Feuerwehr ab ein Uhr in der Nacht zu Freitag gegangen. Wegen des Unwetters, das über ganz NRW zog, kam es im gesamten Dortmunder Stadtgebiet zu 200 Einsätzen. Meist ging es um Pump- und Sägeeinsätze. Insgesamt 33 Fahrzeuge und 170 Einsatzkräfte aus Haupt- und Ehrenamt mussten in der Nacht ran, wie die Feuerwehr Dortmund berichtet.

Im Dortmunder Westpark heißt es "Land unter". Freitagmorgen ist im Park ein Teich zu sehen, den es vor dem Starkregen noch nicht gab. Einige Bäume sind umgeknickt oder entwurzelt. Ein großes Areal im Westpark in der Nähe der Lange Straße ist komplett überflutet.

Unwetter in Dortmund: Bahnverkehr betroffen

Auf der Strecke der Stadtbahn U47 beschädigten herabstürzende Äste die Oberleitung zwischen den Haltestellen Lübkestraße und Stadtkrone-Ost entlang der B 1 auf einem Abschnitt von rund 300 Metern Länge. Zwischen Märkischer Straße und Allerstraße konnte die U47 nur auf einem Gleis fahren, wie die Ruhrnachrichten berichten. Die Strecke sei wohl auch in den nächsten Tagen nur eingeschränkt befahrbar, hieß es zunächst. Doch am Vormittag dann die Entwarnung: „Der Oberleitungsschaden zwischen Stadtkrone-Ost und Lübkestraße konnte sehr viel schneller behoben werden als zunächst befürchtet“, teilt DSW21mit.

Das Unwetter hat auch im Dortmunder Westpark seine Spuren hinterlassen. Nun gibt es dort eine teichähnlich große Überschwemmung. Foto: Annika Rinsche

Ausfälle gab beziehungsweise gibt es im Raum Dortmund zudem auf den Linien S4 (Dortmund-Unna) und S5 (Dortmund-Hagen). Bei der S4 läuft am Vormittag alles wieder normal, die Schäden sind beseitigt, so die Bahn via Twitter.

Im Dortmunder Unfallklinikum Nord lief in der Nacht Wasser aus der Decke. Der Wassereinbruch konnte aber schnell gestoppt werden. Eine Pflegeeinrichtung wurde mit Sandsäcken gesichert, da Wasser ins Gebäude einzudringen drohte. Acht beatmete Menschen wurden zur Sicherheit verlegt. Dabei half das Technische Hilfswerk.

Starkregen in Dortmund: Nicht in die Wälder gehen!

Rund um den Nordmarkt pumpte die Feuerwehr vollgelaufene Keller leer.

Die Beurhausstraße in der Nähe des Westparks in Dortmund am Morgen nach dem Unwetter in der Nacht. Foto: Annika Rinsche

Zudem half die Dortmunder Feuerwehr in Witten aus. An der Stadtgrenze musste eine S-Bahn auf freier Strecke stoppen. Die Dortmunder Einsatzkräfte halfen bei der Evakuierung des Zuges.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist wohl kein Mensch verletzt worden, teilt die Feuerwehr Dortmund mit. Doch sie appelliert: "Bitte meiden Sie Wälder und Parkanlagen. Auf den Straßen, Rad- und Gehwegen können kleinere und größere Äste liegen oder herabfallen."

Wegen eines Unwetters ist die Feuerwehr Dortmund in der Nacht zu Freitag 200 Mal ausgerückt. Unter anderem musste sie abgebrochene Äste beseitigen. Foto: News4 Video-Line

Dortmund und Gelsenkirchen waren nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit 95 beziehungsweise 94 Litern pro Quadratmeter besonders betroffen. Bundesweit erreichte das nordrhein-westfälische Sassendorf im Kreis Soest die höchsten Werte. Dort kamen innerhalb von 24 Stunden 102 Liter Niederschlag pro Quadratmeter vom Himmel.

