Trauergäste prügeln sich bei Beerdigung in Lippstadt

Lippstadt. Mit Kerzenleuchtern, Stühlen und einem Messer sind in Lippstadt mehrere Trauergäste aufeinander losgegangen – in der Kapelle bei der Trauerfeier.

Bei einer Beerdigung in Lippstadt ist am Freitag ein heftiger Streit innerhalb der Trauergemeinde entbrannt. Bei der Trauerfeier in der Kapelle des Hauptfriedhofs gingen mehrere Trauergäste aufeinander los – unter anderem mit Kerzenleuchtern und Stühlen. Ein 26-Jähriger schwebte nach mehreren Messerstichen in Lebensgefahr, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Nach einer Not-OP sei er auf dem Weg der Besserung.

Streit nach Provokationen – Familienstreit schwelt seit Jahren

Die Polizei nahm noch auf den Friedhof drei Verdächtige fest. Gegen zwei der Verdächtigen erhärtete sich der Tatverdacht jedoch nicht. Der dritte Tatverdächtige sei ein 27-Jähriger aus Hamburg heißt es. Er sei aus Mangel an Haftgründen am Samstag entlassen worden, schreibt die Polizei weiter. Polizeilich sei er davor nie in Erscheinung getreten.

Der Attacke seien möglicherweise Provokationen seitens der Familie des Verletzten vorausgegangen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei liegen die Familien bereits seit mehreren Jahren im Streit miteinander.

Die Ermittlungen dauern an und werden durch eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund geführt.

