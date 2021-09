Toniebox führt Polizei zu Kindergarten-Einbrecher

Halver. Bei einem Einbruch in eine Kita wurde auch eine Toniebox gestohlen. Diese brachte die Polizei nun auf die Spur des mutmaßlichen Diebes.

Im April wurde in den Kindergarten "Wundertüte" in Halver eingebrochen. Der Dieb stahl einen Laptop, Tassen, Gläser, Bücher, Nudeln, Fischstäbchen - und eine Toniebox mit 13 Figuren.

Die beklauten Kindergartenkinder schrieben einen Brief an die "fiesen Einbrecher": "Das ist so gemein von euch." Ob der Einbrecher den Brief gelesen hat, ist nicht bekannt. Er hatte allerdings nicht lange Freude an seiner Beute. So eine Toniebox, die Geschichten abspielt, wird beim Hersteller registriert und meldet sich dort hin und wieder an.

Polizei stellt Toniebox sicher

Polizeihauptkommissar Rainer Stach, Bezirksbeamter in Halver, brachte den Würfel, drei Figuren und einen Wasserkocher zurück in die inzwischen umgezogene Kindertagesstätte. Foto: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

So konnte die Polizei die Spur des Tatverdächtigen aufnehmen. Im Mai klopften Polizeibeamte an seine Tür, legten ihm Handschellen an und durchsuchten die Wohnung. Und tatsächlich: Dort stand die Box.

Weil der Festgenommene mutmaßlich noch mehr auf dem Kerbholz hat, sitzt der 44-Jährige nun in Untersuchungshaft.

Jetzt gab die Staatsanwaltschaft grünes Licht, die Beute zurückzugeben. Polizeihauptkommissar Rainer Stach, Bezirksbeamter in Halver, brachte die Box, drei dazugehörige Figuren und einen Wasserkocher am Montag zurück in die inzwischen umgezogene Kindertagesstätte. Da jubelten die Kinder der "Wundertüte". Der Akku der Box ist zwar leer, aber sonst läuft alles wieder. (red)

