Steinkreuz stürzt um und tötet 7-jährigen Jungen

Büren. Ein 7-jähriger Junge ist in Büren bei Paderborn von einem Steinkreuz mutmaßlich erschlagen worden. Zuvor war das Kind auf das Kreuz geklettert.

Beim Spielen auf einem steinernen Wegekreuz ist ein siebenjähriger Junge am Donnerstag in Büren bei Paderborn ums Leben gekommen. Zur genauen Todesursache ermittelt nun die Polizei.

Den bisherigen Erkenntnissen nach hatte das Kind versucht, auf das etwa 90 Zentimeter hohe Kreuz aus Sandstein am Rande der Straße Loretoberg im Bürener Ortsteil Brenken zu klettern. Dabei sei das Kreuz, das hinter einer Leitplanke errichtet war und auf einem, auf einem Betonsockel ruhenden Sandstein-Sockel stand, aus bisher ungeklärter Ursache umgestürzt, erklärte ein Polizeisprecher am Freitag auf Nachfrage.

Steinkreuz kippte auf den Jungen

Das vermutlich mehrere Zentner schwere Steinkreuz sei auf den Jungen gekippt, der daraufhin zu Tode kam. Ob er erschlagen wurde oder erstickte, sei Teil der Ermittlungen, sagte der Polizeisprecher.

Nähere Informationen zu dem Wegekreuz gab es am Freitag bei der Polizei nicht. Es erinnere an ein Unglück aus dem Jahr 1941, sagte der Polizeisprecher. Seit wann und von wem es errichtet wurde, war der Polizei am Freitag nicht bekannt.

Der Junge sei mit einem Freund unterwegs gewesen, hieß es bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen.

