Schwerer Lkw-Unfall auf der A 3 – Fahrer eingeklemmt

Erkrath. Der Fahrer eines Abschleppwagens ist bei einem Unfall auf der A 3 bei Erkrath schwer verletzt worden. Er musste aus seinem Wagen befreit werden.

Auf der A 3 bei Erkrath in Fahrtrichtung Köln ist es am späten Montagabend (21.2.) zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen. Wie Feuerwehr und Polizei berichteten, war ein Mann mit seinem Abschleppwagen auf einen Lastwagen aufgefahren. In Höhe der Neandertalbrücke fuhr er demnach aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf, den ein 61-Jähriger aus Ungarn steuerte. Der 60-jährige Fahrer des Abschleppwagens erlitt schwere Verletzungen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mettmann und der Feuerwehr Ratingen seien gegen 21.40 Uhr alarmiert worden, so ein Sprecher der Feuerwehr Mettmann am Dienstagmorgen. Aufgrund des Aufpralls sei die Fahrerkabine des Abschleppwagens stark deformiert worden. Der Fahrer sei in seinem Fahrzeug eingeklemmt gewesen und habe mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden müssen. Rettungskräfte hätten den 60-jährigen Mann aus Wuppertal anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lastwagens blieb laut Feuerwehr unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Während der Rettungsarbeiten war die A 3 in Fahrtrichtung Köln für mehr als eine Stunde voll gesperrt. Durch herumfliegende Fahrzeugteile sei außerdem das Auto einer 36-Jährigen aus Köln beschädigt worden, teilte die Polizei Düsseldorf mit.

