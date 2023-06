Rhein: Boot der Marine kann in Emmerich besichtigt werden

Emmerich. Nächstes Highlight nach U-Boot auf dem Rhein: Mehrzwecklandungsboot Lachs der Marine kann besichtigt werden. Wann es in Emmerich Station macht.

Nach dem gibt es nun ein weiteres Highlight auf dem Rhein. Das Mehrzwecklandungsboot (MZL) Lachs der Deutschen Marine wird im Juni eine Tour über den Rhein machen. Das Besondere: Interessierte können an mehreren Stationen an Bord gehen – auch in Emmerich.

Von Borkum nach Düsseldorf

Zunächst wird das Boot von Borkum nach Düsseldorf fahren. Dabei ist ein Übernachtungsstopp in Emmerich vorgesehen. Am Mittwoch, 7. Juni, wird es abends in Emmerich Halt machen, um dann morgens an Fronleichnam weiter den rheinaufwärts zu fahren. Wichtig: Bei dieser Übernachtung ist keine öffentliche Veranstaltung vorgesehen. Das ändert sich auf der Rückreise.

Besichtigung des Bootes am 20. Juni in Emmerich

Denn am Dienstag, 20. Juni, macht das MZL Lachs erneut in Emmerich am Steiger des Pegelhauses an fest. Von 10 bis 17 Uhr können dann auch Besucher an Bord kommen. Neben der Besichtigung des Bootes stehen Marinesoldaten auch Rede und Antwort. In diesem Zusammenhang wird auch über individuelle Karrieremöglichkeiten bei der Bundeswehr informiert.

Eine Anmeldung für die Besichtigung ist nicht nötig. Kinder bis 14 Jahre können nur in Begleitung eines Erwachsenen aufs Boot.

