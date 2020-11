Symbolbild: Beim Rettungsdienst im Kreis Heinberg gibt es mehrere Corona-Fälle auf verschiedenen Rettungswachen. Deshalb müssen jetzt alle 270 Mitarbeiter in Quarantäne.

Corona-Fälle Rettungsdienst im Kreis Heinsberg in Corona-Quarantäne

Heinsberg. Nach einem Corona-Ausbruch müssen die rund 270 Rettungsdienst-Mitarbeiter in häusliche Quarantäne. Für Einsätze gibt es eine Sondergenehmigung.

Nach neun positiven Corona-Fällen beim Rettungsdienst in Heinsberg müssen nun alle 270 Mitarbeiter für 14 Tage in Quarantäne - allerdings nur nach dem Dienst. Wer einen negativen Test vorlegen kann und symptomfrei ist, dürfe weiterhin arbeiten, sagte eine Kreissprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten WDR und „Rheinische Post“ darüber berichtet.

Da die Corona-Fälle auf verschiedenen Wachen aufgetreten sind und nicht klar nachzuvollziehen sei, woher der Ursprung des Ausbruchs kam, wurde die Quarantäne für alle Mitarbeiter ausgesprochen. Eine Vermutung gibt es aber: Möglicherweise seien die Mitarbeiter etwa bei Besprechungen oder im Pausenraum zusammengekommen.

Corona-Fälle beim Rettungsdienst: Mitarbeiter müssen FFP2-Maske tragen

Trotz der Maßnahme bleibe der Rettungsdienst so auch in den kommenden zwei Wochen weiter arbeitsfähig. Außerdem müssten die Mitarbeiter während der gesamten Arbeitszeit eine FFP2-Maske tragen, sagte die Sprecherin.

Der Landkreis Heinsberg hatte zu Jahresbeginn Schlagzeilen gemacht, weil sich dort viele Menschen offenbar während einer Karnevalsfeier mit dem Virus angesteckt hatten. Er war im Frühjahr zu einem der ersten deutschen Corona-Hotspots geworden. (mit dpa)