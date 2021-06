Niederlande-Urlaub: Keine PCR-Testpflicht mehr ab Donnerstag

Den Haag. Laut niederländischem Außenministerium wird Deutschland am Donnerstag zum Risikogebiet zurückgestuft. Was das für Urlauber bedeutet.

Noch ist angesichts der Corona-Pandemie das Einreisen in die Niederlande mit erhöhtem Aufwand verbunden: Wer sich länger als 12 Stunden im Nachbarland aufhält, braucht beim Grenzübertritt einen negativen PCR-Testnachweis. Ab Donnerstag ist das vorbei.

Corona in den Niederlanden Sie wollen keine Entwicklung zur Corona-Lage in den Niederlanden und der Grenzregion verpassen? Unser kostenloser Niederlande-Newsletter hält Sie jeden Dienstag auf dem Laufenden -

Wie das niederländische Außenministerium am Mittwochmorgen auf Anfrage dieser Redaktion bestätigt, bekommt Deutschland am Donnerstag die Warnstufe „code geel“ (Code Gelb) - und wird damit offiziell vom „hoogrisicogebied“ (Hochrisikogebiet) zum „risicogebied“ (Risikogebiet) heruntergestuft.

Deutschland: Vom Hochrisikogebiet zum Risikogebiet?

Eine Rückstufung Deutschlands hat nach derzeitigem Stand zur Folge, dass ein Test vor Einreise ins Nachbarland nicht mehr nötig ist. Nach Informationen der niederländischen Tageszeitung de Volkskrant sei auch die dringende Quarantäneempfehlung der Regierung für Länder mit dem „code geel“ hinfällig.

Aktuell gilt für Deutschland noch der sogenannte „code oranje“ (Code orange), eine Warnstufe für Länder mit erhöhtem Corona-Infektionsrisiko. Das niederländische Gesundheitsministerium definiert diese „hoogrisicogebieden“ als Länder oder Regionen, in denen die 14-Tage-Inzidenz über 150 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Zudem, so ein Ministeriumssprecher, werde auch auf andere Faktoren geschaut – etwa, wie oft in dem betreffenden Land getestet werde.

In Deutschland ist die 14-Tage-Inzidenz weniger geläufig – vom Robert-Koch-Institut wird der Wert immer nur für eine Woche angegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag (7. Juni) deutschlandweit bei 24. Laut dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, einer EU-Behörde, lag die 14-Tage-Inzidenz für Deutschland bereits am 3. Juni nur noch bei 98,93. Also schon deutlich unter dem von den Niederlanden definierten Grenzwert für die Einstufung als Hochrisikogebiet – seitdem sollte der Wert weiter gesunken sein.

Corona in den Niederlanden: Weitere Informationen

Niederlande-Urlaub: Wie lange gilt die PCR-Testpflicht noch?

Wie lange gilt die PCR-Testpflicht noch? Die Corona-Lage in der Grenzregion: Das sind

Das sind Niederlande und Sommerferien: Was bedeuten die jüngsten Lockerungen für den Urlaub , auf oder in ?

Was bedeuten die jüngsten Lockerungen für den Urlaub , auf oder in ? Was ist los bei unseren Nachbarn? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter mit Infos zur Lage in den Niederlanden.

Derzeit werden von den Niederlanden beispielsweise Portugal und Ungarn mit dem „code geel“ bewertet. Dort lag die 14-Tage-Inzidenz laut Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten zuletzt bei 65,19 und 61,06. Polen, mit einer 14-Tage-Inzidenz von rund 45 und damit deutlich unter dem deutschen Wert, trägt unterdessen noch den „code oranje“ (Stand 7. Juni).

Diese Coronaregeln gelten in den Niederlanden:

Zwar entfällt für Einreisende aus Deutschland ab Donnerstag die PCR-Testpflicht. Dennoch gelten auch für sie weiterhin in den Niederlanden.

Öffentlichkeit:

Menschen dürfen sich pro Tag mit maximal drei anderen Personen außerhalb des eigenen Haushalts treffen. Die Gruppengröße in der Öffentlichkeit ist auf vier Personen beschränkt, auch wenn die aus einem Haushalt kommen. Es ist ein Abstand von 1,5 Metern an allen öffentlichen Plätzen einzuhalten. Es gilt eine Maskenpflicht ab 13 Jahren in öffentlich zugänglichen Innenräumen, im öffentlichen Personennahverkehr, auf Fähren sowie am Flughafen. Eine Mundschutzpflicht gilt ebenso für Menschen unterschiedlicher Haushalte, die zusammen in einem Auto unterwegs sind.

Gastronomie, Kultur und Freizeit:

Geschäfte und Freizeiteinrichtungen sind geöffnet. Auch die Gastronomie darf seit dem 5. Juni wieder zwischen 6 und 22 Uhr unter bestimmten Sicherheitsregeln öffnen. An den Tischen können nur vier Personen aus unterschiedlichen Haushalten Platz nehmen. Für Angehörige eines Haushalts gilt diese Beschränkung nicht.

Strandausflüge – zum Beispiel nach Zeeland – sind ab Donnerstag wieder ohne größere Einschränkungen möglich. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Auch Kinder unter 12 Jahren werden nicht mitgezählt. Zudem ist eine Reservierung verpflichtend. Am Eingang wird eine Gesundheitsabfrage durchgeführt. Freizeit- und Kultureinrichtungen wie Museen, Theater oder Kinos können ebenfalls unter bestimmten Bedingungen wie Sitzplatzreservierungen, Mundschutzpflicht, Gesundheitsabfrage oder Abstandsregeln öffnen.

Ferienunterkünfte:

In den Niederlanden besteht kein Tourismusverbot. Hotels, Campingplätze und andere Unterkunftsarten sind geöffnet. Die Nutzung sanitärer Anlagen auf Campingplätzen ist ebenso wie die Nutzung von Außenschwimmbädern und Spielplätzen gestattet.

In den Ferienunterkünften dürfen aktuell nur Mitglieder eines Haushaltes zusammen wohnen oder maximal vier Erwachsene, die aus unterschiedlichen Haushalten stammen. Kinder bis 12 Jahren werden nicht mitgezählt. Es können laut Regierung maximal vier Gäste pro Tag in der Ferienunterkunft empfangen werden.

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den WR-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Westfalen