Nach U-Boot: Marineschiff auf dem Rhein – das ist die Route

Jetzt erwartet Schifffahrt- und Marineinteressierte das nächste Highlight auf dem Rhein: Das Mehrzwecklandungsboot (MZL) „Lachs“ (L 762) der Deutschen Marine geht auf Abschiedstour und passiert dabei auf dem Weg nach Bonn auch einige Städte an Rhein und Ruhr. Bei dem Schiff handelt es sich um die einzige Einheit der Deutschen Marine, die noch den Rhein befahren kann.

Das Besondere an dieser Abschiedstour: Besucherinnen und Besucher können das Boot besichtigen und erhalten an Bord Schiffsmodelle, können Rettungsmittel wie Inseln und Anzüge entdecken, bekommen die Unterwasser-Drohne Seefuchs erklärt und haben die Chance, mit einem Minentaucher zu sprechen. Auch über Karrierechancen bei der Deutschen Marine wird bei den öffentlichen Veranstaltungen informiert. Die Route im Überblick:

Zunächst wird das Boot von Borkum nach Düsseldorf fahren und damit die Abschiedstour beginnen. Ein Übernachtungsstopp ist hier am Mittwoch, 7. Juni, in Emmerich vorgesehen. Eine offizielle Veranstaltung ist jedoch noch nicht geplant, das ändert sich erst mit der Rücktour.

Nach dem kurzen Übernachtungsstopp in Emmerich schippert das Marineschiff weiter rheinaufwärts und passiert auf dem Weg nach Düsseldorf noch am selben Tag Wesel und Duisburg. Auch hier können Interessierte das Boot erst einmal nur aus der Ferne beobachten.

Den ersten längeren Halt macht der „Lachs“ dann am Samstag, 10. Juni, wenn er Düsseldorf erreicht (Steiger B3 an der Rheinterrasse, Joseph-Beuys-Ufer 33 in Düsseldorf). Dort kann L 762 von Besucherinnen und Besuchern zum ersten Mal auf der Abschiedstour zwischen 10 und 17 Uhr besichtigt werden.

Weiter geht es dann in Richtung Bonn, wo das MZL am Montag, 12. Juni, Station macht. Schifffahrtinteressierte sind auch hier eingeladen, zwischen 10 und 15 Uhr an Bord zu kommen (Am Anleger Bundeshaus, Stresemannufer in Bonn).

Nur zwei Tage später, am 14. Juni (Mittwoch) und auch am 15. Juni (Donnerstag), hält das Schiff in Köln. Hier liegt das Boot am Liegeplatz der Rhein River Company Konrad Adenauer (Ufer 80, Bastei Köln). Besichtigt werden kann der „Lachs“ am 14. Juni zwischen 10 und 14 Uhr und am 15. Juni zwischen 10 und 17 Uhr.

Noch in der selben Woche passiert das historische Marineschiff bei der Rückfahrt rheinabwärts am 17. Juni (Samstag) und 18. Juni (Sonntag) noch einmal Duisburg – und bleibt diesmal für zwei Tage am Pegel Ruhrort (Richard-Hindorf-Platz 1 in Duisburg). Hier können Interessierte jeweils an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr an Bord kommen.

Der letzte offizielle Halt der Abschiedstour ist am Pegelhaus in Emmerich. Hier liegt das Landungsboot am 20. Juni an der Rheinpromenade und kann ebenfalls von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden.

