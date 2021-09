Lünen: Polizei stoppt Bewaffnete in Supermarkt mit Taser

Lünen. Eine Düsseldorferin hat in Lünen die Räumung eines Supermarktes ausgelöst. Die offenbar psychisch kranke Frau war mit einem Messer bewaffnet.

Eine mit einem Messer bewaffnete Frau hat am Mittwochabend in Lünen einen Polizeieinsatz ausgelöst und für die Räumung eines Supermarktes gesorgt. Wie die Dortmunder Polizei am Donnerstag berichtet, hatte die 50-jährige Düsseldorferin kurz nach 19 Uhr das Geschäft an der Kurt-Schumacher-Straße betreten.

Die 50-Jährige suchte laut Polizeibericht gezielt eine Angestellte und zückte während des Gespräch mit dieser ein Küchenmesser. Das Personal des Supermarktes veranlasste daraufhin umgehend, dass alle Kunden sofort den Laden verlassen.

Lesen Sie auch: Elektroschockpistolen - Polizisten laufen mit Tasern Streife

Da die Düsseldorferin bei Eintreffen der Polizei das Messer immer noch in der Hand hielt, setzten die Beamten einen Taser ein und nahmen die Frau fest. "Wie bei Einsätzen dieser Art vorgesehen, wurde die Frau unmittelbar ärztlich versorgt", heißt es in dem Einsatzbericht der Polizei Dortmund. Am Donnerstag wurde die Düsseldorferin zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Westfalen