In der Dortmunder Nordstadt sind am Donnerstag (27. Juli) eine Straßenbahn, ein Laster und ein Auto zusammengestoßen. Die Bahn hob es dabei aus den Gleisen.

Sperrung Lkw stößt in Dortmunder Nordstadt mit Straßenbahn zusammen

Dortmund. Die B 54 in Dortmund ist wegen eines Unfalls für mehrere Stunden gesperrt. Der Bereich Immermannstraße / Münsterstraße sollte umfahren werden.

Eine Straßenbahn der Linie U41, ein Lkw und ein Auto sind am Donnerstag (27. Juli) gegen elf Uhr auf der B 54 auf Höhe Immermannstraße / Münsterstraße in der Dortmunder Nordstadt zusammengestoßen. Dabei sprang der erste (von insgesamt zwei) Wagen der Bahn aus den Gleisen.

Die Stadtbahnstrecke wie auch die Straße sind deswegen gesperrt, wie die Polizei mitteilt. Die ist ebenso wie Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Die Polizei bittet alle, die dort unterwegs sind, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Die Stadtbahnen können zwischen Lortzingstraße und Minister Stein in beide Richtungen nicht fahren. Es gibt aber einen Ersatzverkehr mit Bus und Taxen. Nach Angaben von DSW21 fährt der Ersatzverkehr wie folgt: Leopoldstraße - Münsterstraße - Gut-Heil Straße - Burgholzstraße - Dammstraße - Evingerstraße und zurück.

Am Mittag ist noch nicht klar, wie lange Einsatz und Sperrung dauern werden. Laster und Auto müssen abgeschleppt werden. Ein Bergungskran muss die Straßenbahn wieder in die Gleise heben.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist keiner der Betroffenen schwer verletzt. Die Unfallursache ist derzeit unklar.

Bahn und Lkw stoßen in Dortmund zusammen: meist jedoch Unfälle mit Autos

Wenn die Bahn wieder in den Gleisen steht, wird man sehen, ob sie aus eigener Kraft in die Werkstatt im Betriebshof in Dorstfeld fahren kann, oder ob ein Werkstattwagen zum Abschleppen notwendig sein wird, erklärt DSW21-Sprecherin Britta Heydenbluth.

Meistens würden Autos mit Straßenbahnen zusammenstoßen, berichtet die Sprecherin, eher selten zum Glück Menschen. Auch Kollisionen mit Lastern habe man selten. Zum (möglichen) Sachschaden kann die DSW21 derzeit noch keine Schätzung abgeben.

