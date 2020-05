Kleinkind an Bahnstrecke von Zug erfasst und getötet

Symbolbild. In Bielefeld ist eineinhalbjähriges Kindvon einem Zug erfasst worden. Das Kind starb noch an der Unfallstelle.

Bielefeld. Ein Kleinkind ist in Bielefeld von einem Regionalzug erfasst und getötet worden. Wiederbelebung erfolglos. Eltern und Lokführer erlitten Schock.

Ein eineinhalb Jahre altes Mädchen ist am Samstagabend in Bielefeld von einem Regionalzug erfasst und getötet worden. Wie die Polizei am Sonntag auf Anfrage mitteilte, gehe man von einem Unfall aus. Die Ermittlungen laufen noch.

Der Unfall geschah etwa zwei Kilometer hinter dem Bahnhof Bielfeld-Brackwede, hieß es bei der Polizei. Ob das kleine Mädchen auf oder zu nah an den Gleisen war, war am Sonntag noch offen. Warum das kleine Mädchen sich an den Gleisen aufhielt, werde noch untersucht.

Notarzt versuchte, das Mädchen wiederzubeleben

Gegen 18.55 Uhr war das Kind von einer herannahenden Regionalbahn erfasst worden, berichtete der Polizeisprecher. Ein Notarzt versuchte, das Kind wiederzubeleben. Doch das gelang nicht mehr, sagte der Polizeisprecher.

"Die Eltern des Kindes sind schwer traumatisiert und werden von einem Notfallseelsorger betreut. Auch der Lokführer des Zuges erlitt einen Schock und wird psychologisch betreut", sagte der Polizeisprecher.

Unfallstelle liegt in einer Kurve

Laut Polizei seien die Eltern des Mädchens und die vierjährige Schwester in nächster Nähe gewesen, als der Unfall passierte. Der Unfallort liege zwischen einer Kleingartenanlage und einem Gewerbegebiet an der Bahnstrecke etwa zwei Kilometer vom Bahnhof Brackwede entfernt in Richtung Paderborn. Einen Bahnübergang gebe es im Bereich der Unfallstelle nicht, hieß es bei der Polizei. Die Bahnstrecke verläuft in dem Bereich auf einem Damm, die Unfallstelle liege in einer Kurve, erklärte der Polizeisprecher. Der Zug dürfte bei dem Unfall etwa 80 Stundenkilometer schnell gewesen sein.

Die Polizei in Bielefeld hat eine Untersuchungskommission eingerichtet. Die Ermittlungen gestalteten sich schwierig, hieß es: "Die Eltern waren am Sonntag noch nicht in der Lage, befragt zu werden", sagte der Polizeisprecher. Die Bahnstrecke war am Samstagabend für mehrere Stunden gesperrt. (dae)