Eine brennende Sitzreihe in einem Regionalexpress hat die Feuerwehr in Kamen alarmiert.

Feuerwehr Kamen: Sitzreihe brennt in Regionalexpress - fünf Verletzte

Kamen. In einem Regionalexpress hat eine Sitzreihe gebrannt. Der Zug kam am Bahnhof in Kamen zum Stehen.

In einem Regionalexpress hat es ein Feuer gegeben. Die Freiwillige Feuerwehr Kamen wurde am Dienstag 20.35 Uhr zum Bahnhof Kamen gerufen. Reisende und Zugpersonal hatten der Leitstelle aus einem Regionalexpress einen Brand gemeldet. Der Zug kam daraufhin am Bahnhof Kamen zum stehen.

Die Einsatzkräfte fanden eine Verrauchung innerhalb des Zuges vor. Grund hierfür war eine in Brand geratene Sitzreihe. Der Brand konnte jedoch sehr rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Fünf Personen aus dem Zug mussten rettungsdienstlich betreut werden, da sie Brandrauch eingeatmet hatten; zwei von ihnen wurden vorsorglich in naheliegende Krankenhäuser gebracht.

Bundespolizei hat Ermittlungen übernommen

Der Eisenbahnbetrieb wurde durch den anwesenden Notfallmanager der Deutschen Bahn AG vorübergehend eingestellt. Die Reisenden aus dem betroffenen Zug wurden vor Ort betreut.

Noch während der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr hat die Bundespolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (red)