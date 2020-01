Der Sturm hat Teile eines Baugerüstes in Kamen umgeweht. Das Gerüst stürzte auf einen Supermarkt-Parklplatz.

Kamen. In Kamen ist ein Baugerüst teilweise umgestürzt und auf den Parkplatz eines Supermarktes gefallen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kamen: Baugerüst stürzt auf Supermarkt-Parkplatz

In Kamen sind am Dienstagabend Teile eines Baugerüst an einem Supermarkt umgestürzt. Offenbar hat der starke Wind das Gerüst umgeweht.

Das Unglück passierte am frühen Dienstagabend an der Germaniastraße im Stadtteil Kamen-Methler. Dort stürzten offenbar infolge von Sturmeinwirkungen Teile eines Baugerüstes auf den Parkplatz eines Supermarktes. Das Baugerüst reichte bis zum 6. Obergeschoss des Gebäudes.

Viele Kunden vor Ort

Ein Unterstand für Einkaufswagen sowie Teile der angrenzenden Bäckerei wurden dabei stark beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, obwohl zum Zeitpunkt, als das Baugerüst umstürzte, noch reger Betrieb rund um den Supermarkt und die Bäckerei herrschte.

Das Baugerüst ist nur teilweise umgestürzt. Am Abend untersuchten Spezialisten des THW, ob von den noch stehenden Gerüstteilen weitere Gefahren ausgehen könnte. (red)