Juicy Beats Dortmund: Die U45 fährt nachts alle zehn Minuten

Dortmund. Die Stadtbahnen U45, U46 und U49 fahren die Festival-Gäste zum Juicy Beats im Dortmunder Westfalenpark. Zudem gibt es die Nachtexpress-Linien.

Das wird wieder einer Riesenparty: Das zweitägige Musik-Festival "Juicy Beats" im Dortmunder Westfalenpark geht am Freitag, 28. Juli, und Samstag, 29. Juli, über die Bühne.

Damit bei An- und Abreise alles gut läuft, fährt die Stadtbahn U45, die den Hauptbahnhof mit der Haltestelle Westfalenpark verbindet, öfter als normal. Ab Mitternacht bis cirka sechs Uhr morgens in beiden Nächten fährt alle zehn Minuten zusätzlich eine U45-Bahn, so die Nahverkehrsbetriebe DSW 21. Bei diesen Sonderfahrten ab Mitternacht wird nur an folgenden Stationen gehalten:

Westfalenhallen

Westfalenpark

Kampstraße

Hauptbahnhof

Westfalenpark und Westfalenhallen (orange markiert) sind die beiden relevanten Stadtbahn-Haltestellen, für alle, die mit Bus und Bahn zum Festival Juicy Beats im Westfalenpark in Dortmund wollen. Foto: DSW21

Vom Hauptbahnhof dauert es mit der U45 (Richtung Westfalenhallen) weniger als zehn Minuten bis zum Westfalenpark.

Alternativ geht auch die U49 (Richtung Hacheney) bis zur Haltestelle Westfalenpark. Oder die U46 (Richtung Westfalenhallen) bis zur Station Westfalenhallen. Von dort sind es nur wenige Fußminuten zum Juicy Beats.

Festival Juicy Beats: Nachtexpress-Busse fahren in einer Nacht nur eingeschränkt

Von der Innenstadt aus ist an der Station Reinoldikirche die Weiterfahrt mit dem Nachtexpress sowie am Hauptbahnhof mit dem Angebot der Bahn möglich, teilt DSW 21 mit.

In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 1 und 3.30 Uhr fahren nur folgende Nachtexpress-Linien: NE1, NE2/22, NE3, NE4 und NE8.

zwischen 1 und 3.30 Uhr fahren nur folgende Nachtexpress-Linien: NE1, NE2/22, NE3, NE4 und NE8. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fahren alle NE-Linien wie gewohnt durchgehend bis in den frühen Morgen.

Übrigens: Die Juicy-Beats-Vorverkaufstickets sind Kombitickets. Sie sind im gesamten VRR-Gebiet (Preisstufe D) gültig.

Wer mit Auto, Van oder Camper kommt: Per Auto ist das Festivalgelände über die B1 zu erreichen. Rund um den Westfalenpark gibt es einige Parkplätze. Parktickets für die Plätze E3 (Parkplatz für Camper und Vans) und F2 können vor Ort gekauft werden, informiert der Veranstalter.

Übersicht über die Parkmöglichkeiten beim Juicy-Beats-Festival 2023 im Westfalenpark in Dortmund. Foto: Veranstalter Juicy Beats

